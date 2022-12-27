總統要求強化金融韌性 金管會「金融資安行動方案」加嚴

金管會今公布「金融資安行動方案2.0」，將兩年前推出的「金融資安行動方案」加嚴，其中擴大金融業設置資安長的標準，同時開放金融業可將資料檔案加密儲存到第三方或雲端，將在3年內分階段推動。

金管會副主委邱淑貞今表示，金管會主委黃天牧提出的「金融資安行動方案2.0」是呼應總統蔡英文日前的提示，要強化金融韌性及應變機制，此方案是強化金融韌性的重要基礎，希望讓金融產業可以遵循，目的要落實安全、便利、不中斷的金融服務。

據金管會今公布的「金融資安行動方案2.0」主要有4大重點。第一，擴大資安長設置，目前全體銀行（包含純網銀、郵局）皆以設置資安長，第二階段將擴大到對電子交易量到一定比例金融機構，包含券商、電子支付機構。

證期局表示，因為券商的電子下單比例高，在「金融資安行動方案1.0」是要求電子下單比例達到60%、資本額100億元以上的券商要設置資安長，到「金融資安行動方案2.0」將下修資本額到40億，要設置資安長的券商，從13家增加到20家；在電子支付機構部分，銀行局也表示，將適時檢討納入；保險業目前有13家設置資安長，也將評估檢討。

邱淑貞也表示，未來將定召開資安長聯繫會議，由各局評估召開頻率，基本上每半年一次，並要求金融業的資安長，要對資安情勢掌握、定期向董事會與經營階層報告並受其問責、主導金融業的資安優化與精進。

第二，強化核心資料保全。邱淑貞表示，要求所有金融機構邀確保金融資訊存在，不管遇到任何重大資安事件與天然災害，民眾的存款資料、保險資料等都要存在，為讓核心資料能保全，開放金融機構可將資料檔案加密儲存到第三方或雲端。

第三，採行網路「無信任架構」。邱淑貞表示，新冠肺炎疫情後，因為異地辦公、居家辦公多，哪些人或設備是屬於自己人的可信賴的疆界被打破，因此首先要導入身份鑑別系統，搭配權限控管，強化網路資安。

金管會資服處處長林裕泰指出，美國、歐盟已採用「零信任網路」政策，國內金融業也將朝這方向邁進，使用者在進到公司網路時，不應該一開始接受後就永遠接受，而是要有嚴謹的審查機制，尤其可能會有被冒用、破門程式，導致連到公司網路有危害時，應即時阻擋，因此異地、居家辦公時針對身份驗證、受理權限，應該多做控管與監控。

第四，推動自律規範修訂。邱淑貞表示，因應數位轉型與網路服務擴大，數位身分認證依據交易風險與認證強度，將會有一定的對應，將加強「eKYC」，加強民眾使用金融服務時登入、驗證的機制，以確認身份上的正確性。

未來金融機構發生重大資安事件，是否會加重懲罰？邱淑貞表示，「金融資安行動方案2.0」中針對「要求性」的，會配合訂定相關法規或自律規範，若違反自律規範，可以依照內稽內控辦法處理，但針對「鼓勵性」的，在金檢時會提出建議改善，但不會以處罰為主要目的，像是「網路零信任」，因為是比較新的政策，鼓勵性質的不會以裁罰手段來要求落實。