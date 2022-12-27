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華銀主辦台駿國際融資租賃人民幣6.5億聯貸案

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

華南銀行（2880）力挺台商，完成台駿國際融資租賃有限公司為購置租賃資產充實中期營運資金海外聯貸案之籌組，統籌主辦總金額人民幣6.5億元聯貸案，於 12月27日完成簽約。

本聯貸案由華南銀行深圳分行統籌主辦並擔任額度管理銀行，並邀請東亞銀行、中國銀行及廈門銀行共同主辦，合作金庫銀行及富邦華一銀行等金融同業參貸，原預計募集金額為人民幣4億元，在各參貸銀行大力支持，成功超額認購，最終以總金額人民幣6.5億元籌組完成。

華銀表示，台駿國際融資租賃近年風險控管得宜，經營績效表現優異。母公司台灣工銀租賃於2022年12月1日與日盛國際租賃合併為日盛台駿國際租賃股份有限公司，其中日盛國際租賃公司成立已逾40年，市場上累積豐厚經驗，台灣工銀租賃成立逾10多年，兩家公司皆為台灣租賃市場領導品牌，在業務上具備同質性及互補性的合併統合優勢，合併後強化公司營收項目及產品結構，未來市佔規模 將挑戰台灣前三大，另由於雙方皆有發展東南亞租賃市場及太陽能、儲能等新業務計劃，預期未來可結合彼此既有資源，攜手促進新業務拓展。

華南銀行 聯貸案 人民幣

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