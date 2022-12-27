今年漲翻天！買房、租房、裝修金額皆創新高
通膨、工料雙漲下，今年不少區域房價仍創新高，租金也持續上揚，租房、買房都愈來愈不容易。根據主計處資料顯示，今年11月全台租金指數為107.14，年增2.1%，創下歷史新高，同時，原物料上漲影響下，近兩年裝潢費用也一路攀高，今年居住代價呈現三高狀況。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波原物料、工資等價格上揚，都反映在房價與裝潢費用上，連帶租金也會反映房價走揚而上漲，整體民眾不管是租還是買的代價都明顯增加。
根據聯徵中心最新統計顯示，今年第3季購屋人平均購買1218.4萬元的房屋，金額創下歷史新高，購屋人為了降低購屋負擔，選擇以30年期房貸，拉長還款時間以求降低每月的房貸負擔。
租金指數方面，今年11月全國租金指數107.14，近三個月租金年增率都達2%以上，反映短期租金上漲腳步較以往更為快速，以目前已經公布前11月的租金指數推估，全年的租金指數漲幅有機會創下26年以來新高，今年租金漲勢對租客來說是相當有感的一年。
今年除了租買的居住成本都攀高外，想要裝修房屋的成本也明顯增加，且因為缺工關係施工的時間也拉長，根據主計處的營造工程物價指數，整體營造工程的物價指數在今年5月達到高峰的132.74，雖然後續指數未創在新高，但仍穩定維持在130以上，最明顯的漲勢則是從2021年開始，反映在裝修工程上也是感受到工料雙漲的壓力。
曾敬德表示，政府還是透過租金補貼方式降低租屋族的負擔，不過過去兩年的造價上揚與通膨環境，都反映在居住的成本上，想要追求好的居住品質，代價的確比疫情前高出許多。
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