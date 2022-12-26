快訊

爭議連環爆！宋逸民教會曝32字聲明 星教友傾巢力挺：奉獻沒被強迫

為博客來清潔阿姨發聲卻被解除委託 同業為律師抱不平：真的會傷心

國防兵力結構調整3亮點 導入美軍訓練、大幅調升薪資

無固定座位流行中 仲量聯行升級全新辦公室獲雙認證

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
仲量聯行新升級的辦公室。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行新升級的辦公室。記者朱曼寧／攝影

仲量聯行今（26）日宣布，位在101的辦公室全新落成，在歷經3個多月的裝修後，全面升級成WELL及LEED雙認證的辦公室，也成五大商仲中第一家，仲量聯行董事總經理趙正義表示，此次大手筆投入裝修，250坪的辦公室就花了逾5千萬元的裝潢費用，且採取無固定座位的方式，就是為了讓員工能有更舒適、多元的工作環境，也展現仲量聯行朝2030年辦公室零碳目標的決心。

趙正義表示，仲量聯行全新的台北辦公室亮點十足，先是有迎賓區整片綠植牆，交流區則有著弧形吧檯及以台灣為靈感設計的吊燈，搭配舒適的沙發椅和兩台75吋超大觸控電視螢幕，打造出可做為員工休憩及舉辦活動的多功能交誼區。

趙正義指出，此次的裝修升級是以國際WELL及LEED黃金級標準，在兼顧健康、彈性、永續、科技等六大核心理念下運用環保建材所打造的新世代辦公空間。

仲量聯行商用不動產部副總劉建宇表示，像這樣彈性健康且符合ESG的優質辦公室需求在未來將會越來越殷切，根據仲量聯行今年11月的最新研究報告《永續發展的價值：亞洲綠色溢價的證據》顯示，隨著越來越多企業希望實現淨零碳排目標，亞洲主要的14個城市已有42%的A級辦公室擁有綠色認證，在亞太區，企業平均願意為綠建築多支付7~10%的租金溢價，在香港的溢價率最高甚至已達 28%。

趙正義說，隨著行動科技的發展，未來的辦公空間將不再侷限於固定的座位，辦公室的軟硬體規劃將會著重於如何提升員工的健康與向心力，以發揮最佳的團隊合作與工作效能。

根據仲量聯行《2022未來辦公趨勢調查》報告顯示，全球受訪的企業有73%已經實施或正在規劃採取開放且無固定座位的辦公室，有79%的企業將為員工提供更多元、有歸屬感的環境。

趙正義表示，員工是企業最重要的資產，因此我們以人為本，從心出發，為員工打造最健康效率的辦公環境，並期待以全新的台北總部作為示範，持續協助國內外企業提升更高效、永續的辦公環境。

仲量聯行新升級的辦公室。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行新升級的辦公室。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行新升級的辦公室，圖為大會議室。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行新升級的辦公室，圖為大會議室。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行董事總經理趙正義（左）與仲量聯行商用不動產部副總劉建宇（右）。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行董事總經理趙正義（左）與仲量聯行商用不動產部副總劉建宇（右）。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行新升級的辦公室。圖／仲量聯行提供
仲量聯行新升級的辦公室。圖／仲量聯行提供

延伸閱讀

恐怖公寓真實存在！ 闖印尼荒廢數十年屋嚇破膽

虎科大國際航訓產學中心動工 國內航空人才培育再升級

中職／寒假作業寫超快 兄弟證實「福樂」回歸、象魔力也快了

開展倒數 一起來看鬼太郎大鬧華山！

相關新聞

全民真的瘋美元嗎？這個數字露端倪

今年美元雙率雙升，掀全民瘋美元熱，又以美元高息定存喊到10%既吸金又吸睛，但若折算為美元計價的外幣存款餘額數字，卻出現年...

國銀外幣存款破14兆！4家「兆」元出列 永豐銀成大黑馬

受9~10月台幣共驟貶逾5%效應，續推升國銀外幣存款餘額。據金管會統計，10月底國銀外幣存款餘額達14兆1,678億元的...

張惠妹巡迴演唱 國泰CUBE卡友獨享優先購票

國泰世華銀行今(26)日表示，令許多歌迷引頸期盼的國泰世華CUBE「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」日前驚喜預告明年4...

房市降溫！國銀房貸餘額年增率連8月下滑 創28個月最低

房市熱度持續降溫，中央銀行今（26）日公布11月「消費者貸款與建築貸款餘額」，其中，購置住宅貸款(房貸)與建築貸款（土建...

合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽挺公益 聖誕守護幸福「房護網」

今年聖誕節，你怎麼度過呢？由合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽合作舉辦的「聖誕相揪來作夥」活動，12月25日在台北大安森林公...

遭中信以羞辱價格談合併？ 南山今天中午高分貝回應了

針對市場傳出，南山人壽近期因美國暴力升息，衝擊債券評價，讓中信金以「極具羞辱性」價格，提出合併要求，南山今天中午高分貝回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。