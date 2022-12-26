無固定座位流行中 仲量聯行升級全新辦公室獲雙認證

仲量聯行今（26）日宣布，位在101的辦公室全新落成，在歷經3個多月的裝修後，全面升級成WELL及LEED雙認證的辦公室，也成五大商仲中第一家，仲量聯行董事總經理趙正義表示，此次大手筆投入裝修，250坪的辦公室就花了逾5千萬元的裝潢費用，且採取無固定座位的方式，就是為了讓員工能有更舒適、多元的工作環境，也展現仲量聯行朝2030年辦公室零碳目標的決心。

趙正義表示，仲量聯行全新的台北辦公室亮點十足，先是有迎賓區整片綠植牆，交流區則有著弧形吧檯及以台灣為靈感設計的吊燈，搭配舒適的沙發椅和兩台75吋超大觸控電視螢幕，打造出可做為員工休憩及舉辦活動的多功能交誼區。

趙正義指出，此次的裝修升級是以國際WELL及LEED黃金級標準，在兼顧健康、彈性、永續、科技等六大核心理念下運用環保建材所打造的新世代辦公空間。

仲量聯行商用不動產部副總劉建宇表示，像這樣彈性健康且符合ESG的優質辦公室需求在未來將會越來越殷切，根據仲量聯行今年11月的最新研究報告《永續發展的價值：亞洲綠色溢價的證據》顯示，隨著越來越多企業希望實現淨零碳排目標，亞洲主要的14個城市已有42%的A級辦公室擁有綠色認證，在亞太區，企業平均願意為綠建築多支付7~10%的租金溢價，在香港的溢價率最高甚至已達 28%。

趙正義說，隨著行動科技的發展，未來的辦公空間將不再侷限於固定的座位，辦公室的軟硬體規劃將會著重於如何提升員工的健康與向心力，以發揮最佳的團隊合作與工作效能。

根據仲量聯行《2022未來辦公趨勢調查》報告顯示，全球受訪的企業有73%已經實施或正在規劃採取開放且無固定座位的辦公室，有79%的企業將為員工提供更多元、有歸屬感的環境。