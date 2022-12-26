全民真的瘋美元嗎？這個數字露端倪

今年美元雙率雙升，掀全民瘋美元熱，又以美元高息定存喊到10%既吸金又吸睛，但若折算為美元計價的外幣存款餘額數字，卻出現年增率增減不一的情況，又以今年七月開始，年增跌破雙位數，更一路下探到10月底5.43%的至少是近三年低點最受矚目。

為何下半年、美元計價的外幣存款餘額成長力道放緩了呢？銀行主管認為，有三大主因，一、下半年開始，全球經濟放緩速度明顯，台灣出口也減緩，讓出口商外幣貨款減少，外存餘額自然下降。

二、企業戶或投資大戶瘋美元力道從定存，轉向到美元投資商品，如海外企業債券，殖利率都衝破5%，三、台幣一路貶值，民眾拿弱勢台幣換美元投資或定存，開始考慮匯差是否吃掉利差了，自然也呈現縮手。

該主管說，尤其是11月台幣竟上演大逆轉，對美元爆升4%，全部收復9月貶值的失土，若依照過去數據經驗，11月底台幣計價的外幣存款餘額可能會面臨大縮水。

其次，市場也預期，隨2023年美國聯準會升息進入尾聲，美元失去利差優勢下，強勢美元將反轉，反轉時間點可能會落在明年第二季底，下半年開始美元走勢將轉弱。

換言之，當美元不再強勢，國人追逐高息美元誘因消失，外幣存款增幅自然也會趨緩。

不過，即便如此，今年國銀外幣存款成績依舊亮眼。外幣存款大增，有三大助益，一是讓國銀做更多放款，二是趁機收穫不少財富管理大戶，三、對緩解銀行法72-2條不動產放款30%限額有助，讓國銀遠離不動產放款警戒區。