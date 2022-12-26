國銀外幣存款破14兆！4家「兆」元出列 永豐銀成大黑馬

受9~10月台幣共驟貶逾5%效應，續推升國銀外幣存款餘額。據金管會統計，10月底國銀外幣存款餘額達14兆1,678億元的史上高點，兆豐（2886）、中信、玉山（2884）和北富銀全站上「兆元」，第一銀9862億元也逼近兆元關卡，永豐銀單月更暴增903億元成為大黑馬。

但銀行主管提醒，11月台幣又爆升4%，11月外幣存款餘額恐會「大縮水」。主因當台幣貶值，強勢美元轉換成弱勢台幣時，會讓外幣存款「虛胖」，當台幣反轉時，外幣存款自然打回原形。

9月台幣大貶4%（美元升值），9月外存暴增6,786億元；10月續貶1.45%但貶幅縮小，使10月外存增額4,218億元，較9月下滑，顯示台幣升貶值影響外存餘額甚鉅。

若以10月底美元結算匯價，一美元兌換32.2元台幣折算回來，在不考慮其他雜幣（因各銀行存款來源不只是美元）因素，10月底外幣存款近4,400億美元也應是史上高點，較上月增加80億美元，月增額是半年來高點。

以年增率來看，10月底以美元、和台幣計價的外幣存款，年增各為5.41%的近三年低點，及20.05%。銀行主管說，11月美元大貶，台銀月底結帳匯率是一美元兌30.925元台幣，台幣狂升4.1%，外幣存款料會大消風。

前十大外幣存款銀行中，四大「兆元」銀行出列，兆豐銀10月底外存餘額1兆3044億元居冠，年增18%是近三個月高點，中信銀1兆2,177億元、年增24%更是逾四年新高，玉山銀1兆1503億元、北富銀1兆881億元，年增各是27%及21%的五個月和兩個月高點。

唯一大黑馬是永豐銀。10月底永豐銀外幣存款餘額攀升到7103億元排名從第11、躍升為第8大，單月暴增903億元、月增14.6%，年增34%飆3年新高。

永豐銀也是10月各大外幣存款銀行，月增額都較上月下滑時，唯一一家「爆量」走高者。據了解，永豐銀10月有大額放款需求、因此增加吸收存款力道所致。