新壽落實公平待客 擴大守護偏鄉長者

新光人壽今(26)日表示，2025年台灣將進入超高齡社會，平均五人有一人是65歲以上長輩，高齡人口增加與相關失智症健康問題，會對醫療照護體系造成衝擊，加上台灣偏鄉地區因為交通不便，以致民眾缺乏充足醫療資源，健康醫療照護需求較其他地區更為殷切。

有鑑於此，新光金控（2888）子公司新光人壽積極落實公平待客、推廣普惠金融，友善高齡，2022年起攜手與數位人道協會合作遠距健康促進偏鄉公益計畫，透過數位工具，提供偏鄉長者線上健康課程及專業醫療諮詢，幫助長者達到前端預防疾病及延緩失能，展現具體成效，並將遠距服務據點由四個再擴增至六個，擴大守護偏鄉長者的生命健康安全。

新光人壽表示，加入此計畫後，除了協助數位人道協會運用線上遠距方式與講師互動學習，將健康促進概念傳播至偏鄉長者外，新壽員工也以企業志工身份認養偏鄉據點，強化與社區在地的連結，深入服務現場，結合保險核心職能，進行普惠金融教育及防詐騙宣導，並陪伴長者摺製紙藝品，藉由手工藝創作訓練手眼協調，增進大腦與器官的活絡，延緩退化。

計畫成果顯示，長者記憶力、行動力和健康意識已有顯著提升，情緒低落沮喪感下降，大幅提升長者的身心靈健康。

明年新光人壽即將迎來60周年，這60年來，新光人壽以「人人有保險，家家有保障」為企業使命，與時俱進，推出符合國人需求的保險保障商品，具體實踐SDGs 3：健康與福祉。

新光人壽關注高齡議題，1996年推出國內首張長照保單，如今長照保單成為台灣人口快速老化所產生的長期照顧需要的熱門保單。

為提升國人健康永續的意識，推出外溢保單，鼓勵保戶透過自主健康管理與保險商品之結合，由保險公司提供保費折減、增加保額或回饋金等方式，鼓勵被保險人規律運動、接觸健康飲食，進而降低罹病率以達到事前預防之效益，減少醫療成本支出，創造三贏的外溢效果。

日前新光金控再度入選世界指數(DJSI World)，ESG整體得分位列全球保險業前4%，在社會面向表現突出，名列全球第五；新光人壽將遵循新光金控「低碳、創新、共好」的永續價值主張，持續促進國人健康，減少就醫機會，避免醫療資源的浪費，維護健保永續經營。

新光人壽並將以「有光在，實現每個期待」的企業神，持續成為保險業中重視安全健康的標竿企業，創造共好共生的社會環境。