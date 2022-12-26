房市前景冷 建商縮手了！「這個指標」跌至三年新低

房市前景冷颼颼，國內建商的推案態度轉趨保守。中央銀行今（26）日公布，11月消費者貸款與建築貸款餘額，其中，建案推案信心指標—建築貸款年增率滑落至11.99%，為2019年10月以來的三年新低。

銀行主管指出，建築融資是指：為取得購置建築基地的資金，及支付興建基地上建築物的營建費用向銀行申請的貸款，前幾年國內房市多頭氣焰高漲，建商快馬加鞭推案，使建築貸款年增率步步高升。

央行官員表示，回顧2021年1月，建築貸款年增率還高達18.7%，接著就呈現一路下降趨勢，而年增率趨緩，顯示建商推案轉趨審慎保守，原因包括政府推出一系列打炒房措施，且金管會先前調高不動產放款的風險權數，讓銀行對不動產授信的態度轉趨謹慎，都是主要關鍵。

央行官員說，「近期市場已感受到明年經濟下行的風險較高，且情況不只發生在台灣，全球都有這情況，經濟前景不佳，建商推案也會比較保守。」

著眼房市炒作風氣降溫，央行在今年12月15日的第4季理監事會議上宣布房市管制按兵不動、維持現行措施，考量因素為，自2020年12月以來，央行已四度調整選擇性信用管制措施，有助銀行授信風險控管。

今年以來，銀行建築貸款與購置住宅貸款成長走緩，不動產貸款集中度略降，不動產貸款的逾放比率維持低檔。且今年3月以來採緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用管制措施成效。

央行表示，政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施、景氣趨緩、股市震盪，近月房市交易明顯減緩。近期「平均地權條例」修正草案將排入立法院議程，若三讀通過，亦將有助降低房市投機炒作，未來將視銀行不動產貸款成長趨勢、貸款集中度等授信風險控管情形進行「滾動式檢討」。