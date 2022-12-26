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AIA友邦推保障型美元利變 向年輕人招手

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
AIA友邦人壽總經理侯文成。AIA友邦人壽/提供
AIA友邦人壽總經理侯文成。AIA友邦人壽/提供

AIA友邦人壽今(26)日宣布，推出兩檔保障型美元利變終身壽險，繳費期間保障倍數(身故保險金除以累積應繳保費)前高後低，有別於市售商品多為前低後高的設計，有利年輕人及早因應肩負的家庭責任。

終身型指保障至被保險人滿100歲。過了6、12或20年繳費期間，保障倍數前高後低的情況又會恢復成與市售多數商品一樣，隨時間經過，保障倍數逐漸走高。

以30歲男性投保基本保額10萬美元，繳費20年期，每年保費3,357美元計算，被保險人第一年死亡，可領身故保險金15萬3,100美元，保障倍數高達45倍。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，保險的真諦在於，有了保單之後，可以無後顧之憂地專心於工作、事業與家庭，不必擔心保障也就是身故給付太少，這點對三、四十歲的年輕世代尤其重要。

新冠疫情來襲，國人風險意識提升，保障倍數前高後低的設計方式，讓處於打拼階段的年輕人可以把薪水做最好的安排，先安頓好家庭的保障防護網，讓家人不必擔心要是自己突然不在了，經濟會陷入困境。

這兩檔美元利變終身壽險，商品概念與精神一致，但因通路特性不同，繳費年期有別。銀行通路專賣的新世代，繳費年期較短，有6年期、12年期兩種，明年1月將在多家銀行開賣。

保經通路專賣的稱薪富人生，繳費年期有12年、20年兩種，以因應客群多為受薪階級，主力銷售公司包括錠嵂、永達、大誠等保經公司。

兩張商品的宣告利率都是3.45%、預定利率為2%，身故保險金都可以分成10年、20年、30年來分期定期給付。

另外，這兩張保單都有保額彈性升級的機制。被保險人結婚、子女出生，或保單每屆滿五年，只要申請時保險年齡未達60歲，要保人可申請增加基本保額，每次上限25%，讓身故保險金變大。

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