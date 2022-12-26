國泰卓越獎助計劃 助青年實踐公益夢

當國泰卓越獎助計劃遇上「培力」，會擦出什麼火花？他是國泰（2882）投入「 青年培力 」的具體成果、是達成「永續發展」的目標實踐，更是國泰為年輕學子搭起的平台，提供實作資源，讓青年朋友能夠勇敢築夢、圓夢。

今年邁入第42年的「國泰卓越獎助計劃」，由國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會三家共同主辦，以實際行動落實「青年培力 」的永續責任和使命。

今年頒發逾700萬元獎助學金，獎助類別分兩大類，「特色獎助組」鼓勵青年學子啟動公益行動，將公益提案分為三大領域：教育及社區發展、環境永續行動、社會新興議題（諸如銀髮關懷、防詐騙或毒害防治），共計24組學子獲頒10至20 萬獎助金，其中教育及社區發展遞件比例佔逾八成，代表新世代青年非常願意付出，除關心周遭問題，並提出有效解方，且勇敢付諸行動。

「卓越學子組」共提供65名家境清寒表現卓越的高中職學子獎助學金，每名獲頒6萬獎助金。今年總計超過300件報名資料，由各領域專家、學者進行審查，歷時超過半年以上，最終有89組優秀青年獲得本屆卓越獎助計劃。

2022年國泰卓越獎助計劃頒獎典禮於21日盛大舉行，開場由獲得今年「特色獎助組」的北藝大藝術服務團隊與其受益對象星兒(新北市自閉症協進會-星樂小站自閉青年)勇敢獻唱。國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行基金會董事長李明賢以及國泰建設文教基金會董事長張清櫆皆親臨現場，與得獎學子齊聚一堂，見證學子們勇敢前行、展現利他精神的感人故事。

黃調貴致詞時勉勵學子們≤面對未來變化快速的世界，持續推升台灣向上的力量 ，青年擁有關懷社會、利他精神的價值觀，是核心關鍵力，期盼現場年輕朋友們，面對人生各項不可預知挑戰，都要相信一件事，「你比你想的勇敢」，這也是今年國泰60周年精神，相信自己的潛能，持續創造提升，付諸行動、為更好的社會創造改變。

值得一提的是，特色獎助組得主呼應現今社會遇到的難題，採取行動化身公益實踐家，主題範圍廣泛，深具意義，如以藝術鼓勵星兒(肯納症，自閉症)、推行人權教育課程避免校園霸凌、預防長輩失智、青銀共創傳承及陪伴、原住民孩童偏鄉教育，更擴及環境永續行動，如保育海洋生物計劃、智慧綠能住宅計劃等，令人感動的是往年特色獎助組因須具備完善提案與研究能力，獎學金得主多為大專或碩士生，但本屆有2組高中團隊脫穎而出，企劃執行免廢市集，將能使用但不需要的物品免費送出，用自己的力量走入社區，高中生不只是公益行動家，更躍升為公益號召者，相信不久將來，有更多美好的可能在各地開花結果。