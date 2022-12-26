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農曆春節資金需求旺 央行1月減發定存單

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（26）日宣布，明(2023)年1月停發一期2年期定存單，364天期定存單也減發400億元，合計減少650億元的長天期定存單籌碼，主要是著眼農曆春節期間，市場資金需求旺盛，央行刻意營造較寬鬆的資金環境。

央行今日公布明年第1季央行定存單標售發行時程，目前央行每月發行364天期與2年期定存單各一期，金額為1,400億元與250億元，可參與的投標金融機構包括銀行、信合社、票券商及中華郵政。

央行指出，明年1月，央行364天期定存單僅發行1,000億元，較平時減少400億元，2年期定存單也暫停發行一期，主要是1月適逢農曆春節，市場資金需求較為旺盛，所以按往例減少定存單的發行，讓市場資金環境變得較為寬鬆。

長期以來，國內資金水位非常充裕，為避免游資過多助長通膨火焰，央行發行定存單回收餘裕頭寸，因此，央行定存單的餘額水位，也被視為銀行「爛頭寸」多寡的重要指標。央行統計顯示，今年12月26日為止，央行定存單未到期餘額為8兆3,641.15億元。

央行發行定存單分成「標售」與「申購」兩種方式，其中，364天期與2年期定存單是透過公開標售決定發行利率，短天期定存單則是固定計息，採金融機構向央行主動申購模式。

央行15日召開理監事會決議升息半碼，央行各天期定存單利率也全面調整0.125個百分點，調整後，91天期以上的定存單利率均已漲破1%大關。其中，7天期漲至0.575%，28天期升抵0.965%，91天期為1.025%，182天期的利率也調整至1.145%。

定存 央行

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