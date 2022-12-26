房市降溫！國銀房貸餘額年增率連8月下滑 創28個月最低

房市熱度持續降溫，中央銀行今（26）日公布11月「消費者貸款與建築貸款餘額」，其中，購置住宅貸款(房貸)與建築貸款（土建融）餘額續創新高，但11月房貸餘額年增率僅7.14%，已連8個月下跌，且創下2020年8月以來的近28年新低，即使年底有交屋潮帶動，仍承受不住整體房市冷風。

受政府打炒房及央行升息雙重打擊，房市買氣已明顯轉淡。央行統計，11月房貸餘額為9.32兆元、連68個月創歷史新高，月增約510億元，但年增率持續下滑至7.14%。建築貸款餘額3.08兆元、也為連45個月創歷史新高，月增約260億元，年增率也將至11.99%，為2019年10月以來新低。

央行官員說明，各部會房市健全措施已出現效果，加上全球啟動升息循環，升息幅度頗大，未來仍往升息方向走，加上景氣前景不明朗，明年經濟下行風險提高、金融市場動盪，各項因素都使民眾購屋更為謹慎。

不過，以餘額來看，11月房貸及建築貸款都較上月增加不少。官員指出，主要是年底新屋交屋潮帶動，11月房貸餘額月增約510億元，相較10月約月增270億元、9月約月增350億元有明顯反彈，顯示年底旺季帶動房貸量增加；但若與往年11月動輒月增700、800億元相比，今年交屋潮確實不如以往，房市整體已走緩。

至於建築貸款方面，11月年增率降至11.99%。官員表示，建築貸款年增率雖下降，但同樣有年底效應，建商工程期要結束，通常不希望拖到明年，可能會在此時加緊趕工，雖然不會明顯反映在貸款餘額上，但多少有加持效果，帶動建築貸款餘額月增約260億元。

官員認為，中長期房市下滑趨勢並未改變，整體房市氛圍是交易量已萎縮，即使交屋潮會有帶動效果，仍要看哪邊拉扯力量較大，這部分要持續觀察。