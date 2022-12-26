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央行：修正「外匯收支或交易申報辦法」暨其相關規定

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（26）日宣布，因應民法將自然人成年年齡由20歲調降為18歲，並定於明(2023)年1月1日施行及明確公司及有限合夥等法人組織總分支機構結匯申報事宜，央行修正「外匯收支或交易申報辦法」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」、「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」等共三項規章，均於明年1月1日生效。

其中「申報辦法」因屬法規命令，其有修正時，依規定應辦理預告，該修正草案前於今年10月4日辦理預告，預告期60日屆滿後，各界均無修正意見；其餘二項屬行政規則，無須辦理預告。

央行表示，本案三項規章修正內容彙整擇要說明如下：

一、配合民法自明年調降自然人成年年齡，修正本案法規有關自然人年齡相關條文規定：

（一）將個人定義年齡由20歲調降為18歲，併予修正相關條文之年齡規定。（修正「申報辦法」第3條、第6條，「銀行業應注意事項」第9點、第22點及「證券商應注意事項」第7點、第8點）。

（二）明文「申報辦法」修正條文之施行日期為112年1月1日。

二、「銀行業應注意事項」其他修正包括，放寬僑外股本投資及大陸地區人民來臺直接投資之結匯申報案件，表列之結匯人及匯（受）款人分別增列僑外投資人授權之國內代理人及陸資投資人授權之在臺代理人。

增訂有關匯出GDR/ADR及匯入TDR終止發行分配價款之結匯申報應確認文件規定，經銀行業查驗無誤後辦理，無須向央行申請核准。

外匯 銀行業

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