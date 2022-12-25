房市陰霾何時散？行庫：恐等明年升息告終後

受惠新成屋的交屋潮拉抬，第一銀行今年9月底房貸年增率13.48%創該行史上次高峰後，10月出現反轉下滑，年增率降到13.39%，較上月減少9個百分點，是睽違一年後首見成長力道趨緩。

第一金主管在日前法說會上直言，央行升息後造成房貸戶負擔增加，預料第三季後需求動能趨緩，內部預估明年第一銀整體房貸僅會成長3~4%，比今年腰斬一半。

該主管坦言，預期明年房市會進入另一波盤整期，需等到明年央行升息腳步告一段落後，才會比較明朗。

居房貸第九大的第一銀行，從去年11月開始、房貸年增逐月成長，今年3月來更是每月以「雙位數」飆漲，在各銀行房貸成長全面降速下，獨樹一格，主因是受惠預售屋交屋潮、分戶貸款增加所致。

一銀9月底房貸年增攀升到13.48%的次高峰，離史上高點2007年1月13.64%僅咫尺，10月年增卻一舉反轉下滑到13.39%，顯示交屋潮退散後，真正疲弱的房貸需求已出現。一銀10月底房貸餘額（不含催收款）4447.8億元。

銀行主管說，明年通膨陰霾未除，建材成本、缺工問題仍推升營造成本，預料房市量縮、價跌有限，但議價空間已提高。

預售屋市場部分，銀行認為，因建材成本仍高漲，建商改「先建後售」，預料投資客會大舉減少，以自住需求為主，但因央行升息導致房貸付息成本提高，買盤會陷入觀望，預料房市會進入另一波盤整期，要等到明年升息告一段落後，才會較為明朗。