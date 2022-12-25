自住買盤鬆了？10月國銀房貸新貸戶185戶探5年同期新低

自住買盤信心動搖了嗎？據金管會10月底統計，本國銀行總房貸戶數201萬1,551戶，僅較上月增加185戶或0.01%幾乎「零成長」，更下探五年同期新低，顯示目前房市除投資客銷聲匿跡外，恐連自住買盤信心也動搖了。

房仲業者說，10月基本上應該是承接928檔期、年底傳統旺季的開端，但房市利空堆疊、銀行放款又緊縮，都使房貸餘額成長力道漸緩，新貸戶數直直落。

業者更預期11月表現也恐不佳，因所有看版、廣告都被選舉活動佔據，12月還祭出平均地權條例修正，加上持續升息，房貸利率已逼2%的心理關卡，預售屋預期心理轉向保守，勢必讓自住買盤信心動搖。

據數據顯示，今年來國銀新貸戶數除2月農曆年及8月民俗月而現負成長外，其餘每月新貸戶數仍有逾700戶的水準，9月新貸戶數因8月遞延交屋而增加1,486戶，但承接928檔期的10月卻「大消風」，新貸戶數僅剩185戶。上一次同期新低是2017年10月，當時新貸戶數是減少662戶。

據金管會統計，本國銀行10月底房貸餘額（不含催收款）9兆2,171億元、總房貸戶數201萬1,551戶，各月增0.29%及0.01%「零成長」，兩大房貸指標，都聯袂下探五年同期新低。

若看年增率，10月底房貸餘額、新貸戶數年增各是7.53%及1.2%，各下探26個月及31個月新低紀錄。

若以前十大房貸行來看，10月底華南銀、彰銀房貸餘額水位已連三個月下滑，新貸戶數也至少是連四個月減少，顯示仍持續嚴控房貸進件；另玉山銀與合庫10月新貸戶數也陷入衰退，合庫新貸戶數更年減0.8%「紅翻黑」。

銀行主管說，隨房貸息上探2%的近14年高點，目前房貸戶只做三件事，一、小資房貸族開始做轉貸，想重新議低價或拿寬限期，降付息壓力，二、有能力者提前清償，從股市撤資還房貸，三、想換屋族者、先還首棟，爭取以「首購身分」的較低利好換屋。

該主管說，這三件事都會讓新貸戶數成長力道大減，甚至陷入衰退，又以市占較高的公股行庫，在有限資源下，只能「挑好客戶」最為明顯。

房貸第四大的合庫10月底房貸餘額6,097.5億元，較上月增加12.81億元，增額是29個月新低，年增7.03%是14個月低點，房貸戶數14萬3,017戶，月減146戶是近半年最大，年減0.8%則是今年首見轉負成長。

玉山銀10月底房貸餘額4,779.3億元，較上月增加1.31億元，增額是19個月新低，年增11.65%是9個月低點，房貸戶數9萬2,904戶，月減59戶是一年半來首見、年增4.7%則是9個月低點。