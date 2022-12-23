今年來市值增加最多的十大個股

2022年以來，台股加權指數下跌21.6%，電子權值股跌幅尤重，市值大幅縮水。不過，幾家歡樂幾家愁，仍有一些個股的市值逆勢大幅成長。其中，華新（1605）今年來市值增加逾835億元，在台股中高居第一，有望成為2022年的市值進步王。

CMoney統計，從年初到12月23日，華新市值增加835.1億元，成為1,744.4億元。華新為電線電纜及不銹鋼製造大廠，擁有印尼鎳礦，有節能儲能題材加持，今年來市值增加幅度也高達91.8%。

市值增加第二多的則是製藥股藥華藥，今年來增加661億元，成為1,472.3億元，增幅也有81.5%之多。藥華藥營收及獲利都出色，在市場不穩定時，生技醫療股更是吸引避險資金。

市值增加金額第三到第十名依次為美時、第一金、華南金、臺企銀、創意、元太、保瑞、合庫金。其中，美時今年來市值多出353億元，幅度高達137.7%，保瑞市值增加180.6億元，增幅更高達143.4%，市值都多出一倍以上，最為耀眼。

另外，第一金、華南金、合庫金這三檔金控股市值增幅雖然都不到一成，但原本市值就已很龐大，都超過3,000億元，因此增加的絕對數字也很驚人。今年來，這三家金控市值分別增加301.6億元、272.5億元、173.9億元。

至於市值規模較小的臺企銀，今年以來市值大幅增長269.2億元，成為1,035.8億元，增幅超過35%，表現傑出。臺企銀股價不高，前三季獲利成長創歷年同期新高，吸引三大法人同步加碼。

在今年來前十大市值增加最多的公司中，創意及元太則是唯二的電子股，市值分別增加187億元、182億元。半導體股雖面臨消化庫存挑戰，但特殊應用IC設計服務族群卻逆勢上揚，推升創意市值成長23.8%。元太是電子紙產業領導廠商，受惠於需求成長，又具備永續概念，今年來市值成長10.6%。