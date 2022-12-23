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資產重分類延遲公告 4大金控遭證交所開罰

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
證交所今對4家金控延遲公告資產重分類，各開罰20萬元。本報資料照片
證交所今對4家金控延遲公告資產重分類，各開罰20萬元。本報資料照片

繼金管會20日對5家壽險進行金融資產重分類，卻未依規定在時限公告，金管會證期局一口氣開罰5家壽險共408萬元後，證交所今再對4家金控延遲公告資產重分類，各開罰20萬元。總計金管會與證交所針對金融資產重分類公告缺失，已開罰488萬元。

證交所今表示，國泰金、中信金、新光金、開發金等4家金控公司的壽險子公司，包含國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽皆在9月30日經公司管理階層決定變更經營模式，依IFRS 9規定以10月1日為金融資產重分類日，屬重大影響股東權益事項，但這4家金控延遲代子公司輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反證交所處理程序規定，因此各處以違約金20萬元。

金管會證期局20日才對5家壽險進行金融資產重分類，卻未依規定在時限公告開罰，其中南山人壽挨罰120萬元，國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽則各遭罰72萬元。

據證期局統計，5家壽險資產充分類後，淨值影響南山人壽增加3265億元、國泰人壽增加2424億元、台灣人壽增加300億元以上、新光人壽增加386億元、中國人壽增加300億元以上。其中南山人壽淨值比從負到正、淨值變動很大，影響權益超過3000億元以上，影響大，因此衡酌後罰鍰金額較重爲120萬元。

國泰人壽 中國人壽

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