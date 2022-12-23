合庫銀行獲頒聯徵中心「金安獎」殊榮

財團法人金融聯合徵信中心於12月23日假台大醫院國際會議中心舉辦第16屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，合作金庫銀行獲評為執行「信用資訊安控」之績優機構，受頒「金安獎」，由金管會副主任委員蕭翠玲頒發獎項，合庫金控（5880）暨銀行董事長雷仲達代表受獎。

聯徵中心自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行「信用資訊安控」表現績優者頒發「金安獎」、對執行「報送信用資料」表現績優者頒發「金質獎」，並於107年新增對執行「信用資訊查詢」表現績優者頒發「金優獎」，藉以獎勵績優會員機構及其績優人員對於落實信用資訊安全與保密及提升資料報送品質之貢獻。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示聯徵中心作為國內唯一完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務機構，協助金融機構徵信查調取得即時、完整、一致與正確的信用資訊，對於提升我國整體金融機構授信業務的徵審品質功不可沒。相信在未來，透過聯徵中心持續開發優質的信用資訊產品，及金融機構不斷提升信用資料報送品質的努力之下，將能締造更優質且健全的信用交易環境。

本次獲獎對合作金庫銀行是一種肯定及鼓勵，鑒於信用資訊查詢及使用攸關客戶權益，合作金庫銀行仍將強化信用資訊安控管理，未來持續完善信用資訊查詢作業規範、優化查詢作業流程、執行內部稽核制度及加強員工信用資訊查詢相關教育訓練，以落實信用資訊正確使用及客戶資料保密。