民眾理賠免奔波 壽險公會身分驗證試辦啟動

為提高民眾申請理賠的便利性，壽險公會理事長陳慧遊今(23)日偕同參與試辦案的16家產壽險公司、24家醫院，共同宣布保險業身分驗證中心落地應用。

今年12月20日起，民眾通過線上數位身分驗證後，可結合電子簽署達成理賠服務無紙化，並降低出院後奔波申請保險理賠的時間及成本。

壽險公會表示，2020年7月，首波八家保險公司參與保全/理賠聯盟鏈試辦案以來，已有20餘家產壽險公司加入「單一申請、文件互通｣的一站式保險服務，不用再為申請資料變更或保險理賠，奔波於各家保險公司，迄今服務逾90萬件保全、理賠申請案。

假設以一件申請案可幫民眾節省半小時申辦時間計算，壽險公會的理賠便民措施，已經幫民眾節省超過45萬小時，尤其近兩年疫情肆虐，民眾對於無接觸保險服務的需求，預期將更為迫切。

為回應民眾對無接觸服務的期待，壽險公會2021年推出保險理賠醫起通服務，將保險理賠作業延伸至醫院，並於今年6月推出保險存摺，民眾可即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的保險資料，了解自己的投保狀況、評估保障缺口，迄今已有將近30萬人加入成為會員。

今年12月20日，壽險公會呼應金管會推動數位身分認證服務，攜手16家產壽險公司、中華電信、臺灣網路認證，建置保險業身分驗證中心，並獲金管會保險局同意「理賠聯盟鏈2.0：行動/線上理賠申請數位身分驗證」試辦案，理賠服務再進化。

壽險公會表示，透過數位身分驗證、電子簽章，保戶使用網路理賠、行動理賠服務，全程無紙化，搭配區塊鏈技術安全、便捷的特性，保戶只需要在參與聯盟鏈的任一家保險公司提出理賠申請，並同意由該公司透過保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台推播，通知其他保戶有投保且參與聯盟鏈的保險公司。

上述保險業者可一併申請理賠，及透過保險理賠醫起通服務，從醫院取得相關醫療文件，免除保戶需向不同保險公司分別提出理賠申請，以及需至醫院臨櫃申請醫療文件的不便。

公會將偕同業者及合作廠商，持續優化現有服務並開發新服務，讓民眾能享受更好的保險服務體驗，以達成後疫情時代無接觸金融服務，落實主管機關普惠金融及聯合國永續發展(SDGs)的目標。