把回收變好玩 安聯攜手RE-THINK推「循環經濟」桌遊

氣候變遷衝擊全球，各國政府與企業聚焦ESG永續發展，疫情與市場趨勢更催生各種包裝新材質，如何提升回收認知成為迫切議題，安聯人壽攜手「RE-THINK 重新思考」推出台灣第一套「循環經濟」桌遊，從源頭教育著手，預計今年跑遍全國11縣市的大專院校及中小學，將資源回收概念結合桌遊，串聯成創新環境教育，讓環保教育深入校園，落實永續生活化。

近年台灣金融業積極投入環境保護、社會責任以及公司治理（ESG）的領域，在疫情衝擊之下，更彰顯企業持續投入永續發展價值。

安聯人壽總經理林順才表示，當永續已成為地球公民的新共識，如何推動環境再生以及綠色營運，更是大家都應該思考及實踐的課題。安聯人壽的母公司安聯集團為聯合國召集的「淨零碳排放資產擁有者聯盟」創始成員，並蟬聯道瓊永續指數全球最具永續性保險公司領導企業第一名，承諾於2050年前，旗下投資將符合淨零碳排放目標。

在台灣，安聯人壽遵循集團在推動永續發展的道路上，積極關注環境與社會議題 。林順才並強調，面對氣候變遷的嚴峻，傳統的企業社會責任與慈善公益儼然不足；如何重新思考與規劃更具全面性與符合當今社會的解決方案，顯得更加迫切。

安聯人壽攜手RE-THINK 推出台灣第一套以循環經濟、資源回收為主題的桌遊－「循環之邦」，希望讓民眾跳脫日常熟悉的回收動作，轉換成「城市領導人」的宏觀視角，於一小時的遊戲體驗，全盤了解資源回收的流程、回收市場經濟學、及不同回收技術的發展。

為了反映關鍵時事與生活狀況，「循環之邦」桌遊設計特別針對台灣真實情境做設定，例如「生物可分解材質」在國外是非常熱門的材質，其實在台灣的環境下並無堆肥設施，最終只能以焚化處理，若混入塑膠回收反而會造成回收體系難以運作，透過桌遊能更清楚了解此類材質在台灣的回收處理狀況。