獨家／防疫險以來最大規模人事異動 富邦產六高管將異動

倒抽一口冷空氣。據了解，國內產險業龍頭公司富邦產險今(23)日下午將舉行董事會，可能通過史上最大規模人事異動，為預估防疫險簽單理賠高達780億元之事負起責任。

上述動態讓多家產險同業的高階主管連日來徹夜難眠，龍頭公司富邦用高階人事異動及有關部門人員記大過懲處來對股東及社會負責，其他公司的大股東料將起而效尤，一股秋後算帳、為防疫險「一鞠躬」的不安氣氛，瀰漫產險業。

消息人士指出，富邦產險的高階人事異動，最受矚目的有兩位，包括：董事長陳伯燿、個人保險資深副總陳維格，兩人都預計明年1月1日退休，富邦產險董事長將由子公司廈門富邦財險總經理許金泉升任。

陳維格的個人保險業務兵符，將由富邦產險北一區副總經理曾義陽接替；負責法令遵循的副總經理陳文榮，將轉調雲嘉南區改做業務。

陳文榮的法令遵循職缺，將由原本負責客戶服務的副總經理陳添壽接替。

國內防疫險理賠金額，今年1月1日起算，預估到明年6月30日，整體簽單理賠將超過2,300億元，富邦產險身為龍頭公司，估計將達780億元，約占三分之一。

政府防疫政策今年4、5月大轉彎，產險業理賠壓力爆表，事發迄今，高階主管部分，已經有和泰產險總經理、兆豐產險總經理異動，富邦產險部分，不但層級最高、規模也最大。

非得如此不可嗎？消息人士感嘆：「政府不承認它有錯，損失是明確的，老闆要面對股東的壓力也是存在的，政治責任只能由專業經理人一肩扛起。」