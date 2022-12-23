金融業明年金檢重點 大股東干政、資安、防詐入列

金管會檢查局今公布2023年金檢重點，因應今年經歷金融市場動盪、詐騙猖獗、當機事件頻傳、金融業大股東干政等情況，金管會在明年的金檢重點中皆把上述社會關注事件入列，總統蔡英文日前召集財金部會首長要求的「強化金融韌性」，也列為明年金檢將加強檢查的項目之一。

金管會表示，明年金檢重點是考量近期國內、外政經發展變化，及外界關注議題，並參酌今年所發布金融法規與監理重點、各業務局監理重要事項，及實地檢查所發現應加強的檢查事項等，挑選各業別應加強關注項目，列為檢查重點，希望金融機構能及早掌握監理與檢查關注重點，主動積極強化自我管理，以健全經營。

據檢查局公布的明年金檢重點，明年金管會「首要」的金檢重點主要有4項，包含「金融韌性(資本與財務韌性及網路安全與資訊韌性)」、「國內外投資風險管理」、「防制詐騙」及「金融消費者保護」等。

「國內外投資風險管理」將關注在海外暴險因應國際金融情勢變化、海外與大陸地區授信與投資受當地政策影響、機構對疫情及升息環境衍生風險的因應對策等；在不動產授信業務風險管理上，將關注購屋、餘屋及土建融放款的徵授信作業，利率風險定價及貸後管理、工業區土地貸款資金用途、閒置工業區土地授信作業、不動產業保證業務集中度控管、金融機構對央行辦理不動產抵押貸款業務規定遵循等。

另也將「防制詐騙」列為明年金檢首要重點。金管會表示，防制詐騙重點會在防杜貸款詐騙的內部控制機制、協助民眾防制詐騙的相關措施是否落實，含關懷提問、疑涉詐欺帳戶預警機制、異常交易辨識、虛擬帳號控管等。

在「金融韌性」項目上，金管會表示，資本與財務韌性明年將重點放在壽險及產險公司自我風險及清償能力評估機制(ORSA)辦理情形，同時關注網路安全與資訊韌性，涵蓋金控對子公司更新資訊系統，及網路安控與資安維護的督導與檢視、資安專責單位與專責主管職能發揮、防範主機系統及程式異常控管、網路安全措施、供應鏈風險管理、資安人力與訓練、營運持續管理機制等。

值得留意的是，明年在「公司治理」部分，金檢重點將放在「大股東干政」。將關注在有控制能力的股東溝通機制是否落實，董事會及功能性委員會職能運作、負責人兼職與費用報支及分層負責管理機制、關係企業間人員與資產及財務管理機制、利害關係人資料建檔及交易控管、營繕工程或購置固定資產相關作業程序等。

在「金融消費者保護」項目上，明年關注在個資保護及資料共享、金融友善、公平待客，像是身心障礙及高齡客戶權益保護，如視障者網路銀行及行動應用程式APP等措施，董事會是否有這些作為、內部督導機制為何，另也關注個人資料保護，像是金融機構間資料共享指引遵循等。