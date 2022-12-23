聽新聞
test
0:00 / 0:00
出院辦理賠免跑好幾家保險公司 「理賠聯盟鏈2.0」啟動
壽險公會今宣布「理賠聯盟鏈2.0」試辦案啟動，12月20日起，民眾在通過線上數位身分驗證後，可以結合電子簽署達成理賠服務無紙化，並且服務延伸至醫院，降低民眾出院後奔波申請保險理賠的時間及成本，參與試辦案有16家保險公司與24家醫院。
壽險公會理事長陳慧遊表示，自2020年7月首波8家保險公司參與保全/理賠聯盟鏈試辦案以來，目前已有20多家產、壽險公司加入「單一申請、文件互通｣的一站式保險服務，保戶不用再為申請資料變更或保險理賠奔波於各家保險公司，迄今已服務超過90萬件保全、理賠申請案件，若以一件申請案件可幫民眾節省半小時申辦時間計算，已幫民眾節省超過45萬小時，尤其近兩年疫情肆虐，民眾對於無接觸保險服務的需求預期將更為迫切。
壽險公會2021年推出「保險理賠醫起通」服務，將保險理賠作業觸角延伸至醫院，並於今年6月推出「保險存摺」，民眾可即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的保險資料，了解自己的投保狀況及評估保障缺口，迄今已有近30萬人加入為會員。
今年12月20日，壽險公會呼應金管會推動數位身分認證服務，攜手16家產壽險公司、中華電信、台灣網路認證，建置保險業身分驗證中心，並獲金管會保險局同意「理賠聯盟鏈2.0：行動/線上理賠申請數位身分驗證」試辦案。
未來保戶可透過數位身分驗證、電子簽章，使用網路理賠、行動理賠服務，一鍵申請、全程無紙化，並利用區塊鏈技術安全、便捷的特性，保戶只需於參與聯盟鏈的任一家保險公司提出理賠申請，並同意由保險公司透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」推播通知至其他保戶有投保且參與聯盟鏈的保險公司，即可一併申請理賠及透過「保險理賠醫起通」服務，從醫院取得相關醫療文件，免除保戶需向不同保險公司分別提出理賠申請及需至醫院臨櫃申請醫療文件的不便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言