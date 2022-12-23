出院辦理賠免跑好幾家保險公司 「理賠聯盟鏈2.0」啟動

壽險公會今宣布「理賠聯盟鏈2.0」試辦案啟動，12月20日起，民眾在通過線上數位身分驗證後，可以結合電子簽署達成理賠服務無紙化，並且服務延伸至醫院，降低民眾出院後奔波申請保險理賠的時間及成本，參與試辦案有16家保險公司與24家醫院。

壽險公會理事長陳慧遊表示，自2020年7月首波8家保險公司參與保全/理賠聯盟鏈試辦案以來，目前已有20多家產、壽險公司加入「單一申請、文件互通｣的一站式保險服務，保戶不用再為申請資料變更或保險理賠奔波於各家保險公司，迄今已服務超過90萬件保全、理賠申請案件，若以一件申請案件可幫民眾節省半小時申辦時間計算，已幫民眾節省超過45萬小時，尤其近兩年疫情肆虐，民眾對於無接觸保險服務的需求預期將更為迫切。

壽險公會2021年推出「保險理賠醫起通」服務，將保險理賠作業觸角延伸至醫院，並於今年6月推出「保險存摺」，民眾可即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的保險資料，了解自己的投保狀況及評估保障缺口，迄今已有近30萬人加入為會員。

今年12月20日，壽險公會呼應金管會推動數位身分認證服務，攜手16家產壽險公司、中華電信、台灣網路認證，建置保險業身分驗證中心，並獲金管會保險局同意「理賠聯盟鏈2.0：行動/線上理賠申請數位身分驗證」試辦案。