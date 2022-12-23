快訊

125例中重症、40死 40多歲男打過5劑疫苗 染疫5天家中亡

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

安泰銀行2022耶誕送暖 為孩子的書屋募款321萬

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安泰銀行舉行孩有陪伴耶誕送暖活動。圖/安泰銀行提供
安泰銀行舉行孩有陪伴耶誕送暖活動。圖/安泰銀行提供

安泰銀行（2849）公益團隊探訪台東「孩子的書屋」大朋友小朋友們，用影片真實記錄書屋孩子們的日常生活點滴，讓更多人認識、支持、參與「孩子的書屋 」 ，希望激勵更多的熱情陪伴著偏鄉孩子的成長，改變他們的未來。

世界在翻轉，聯合國永續發展目標（SDGs）社會進步面向中，消除飢餓、普及教育及永續城市是民眾重視的議題。安泰銀行表示，在一次活動契機中認識了「 孩子的書屋」，書屋以23年來的堅持、陪伴，長期關注偏鄉地區孩子中輟、長輩獨居等現象，推展以青少年培力、社區發展共好等面向為主的行動願景，讓我們看到，台灣有越來越多的公益團體，正走在國際永續的路上。

安泰銀行用行動力挺公益，愛與分享平台持續推出關懷孩童「孩有希望」系列活動，2017年在全台最高公益平台推出首部「孩有希望」101公益快閃音樂會微電影，影片喚起社會大眾對偏鄉地區教育資源缺乏議題的關注與迴響，點閱率高達22萬人次。2018年的「孩有我們，聖誕許願樹」達成1,650個小朋友的心願、2019年的「孩有愛，一份愛心二份感動」以及2020年的「孩有未來，台北101秋季音樂會」，透過大眾媒體的力量，期待獲得更多社會大眾迴響。截至目前，合作的弱勢兒童服務計畫超過48個、幫助超過1.5位小朋友，愛心捐款金額逾1,000萬元。

2022「孩有陪伴」聖誕送暖活動，一個月募集逾321萬元愛心捐款，以分享孩子的書屋10個孩子們的生命故事為主軸進行募款 ; 從感恩節開始，安泰銀行動員全行力量投入，除員工、50家分行個金客戶與周邊鄰里社區之外，並邀集旺旺友聯產物保險股份有限公司與法人客戶共襄盛舉，落實發揮銀行之永續影響力。

為期一個月在總行及50家分行員工與客戶熱烈響應下，為孩子的書屋所募集之捐款達321萬元，募集的款項將用於書屋未來對孩子們的無私照護、栽培與生活陪伴。

「孩子的書屋」於2020年獲選有社福界米其林指南之稱的「傳善獎」，深獲各界肯定。「孩子的書屋」在台東大知本地區目前有九間書屋，14個社區，100多位夥伴。23年來已陪伴超過3,000位以上的孩童，堅持免費提供孩子們課後晚餐，及專業課程輔導陪伴、場域實習環境等，讓孩子們的心靈缺口得以修補、興趣能成長茁壯。

負責人陳彥翰延續已故創辦人陳俊朗（陳爸）成立書屋的初衷，在充滿溫暖與希望的基礎下，全新升級「孩子的書屋」2.0版，將書屋的運作制度化及多元化，從陪伴孩子，幫助孩子的家長就業，進而打造「生活村」服務社區老人，期使書屋與社區產生更緊密的連結。

安泰銀行 捐款 偏鄉

延伸閱讀

抱串流平台躲寒流 耶誕片單滿足漫威、星戰迷

結合冬至與耶誕 深坑區土庫里老人共餐慶祝10周年

台中必拍耶誕景點大公開 搭中捷巧遇耶誕老人

耶誕感UP！ 300ｍ「光之隧道」 來去靜岡御殿場高原看美麗「冬季彩燈秀」

相關新聞

獨家／防疫險以來最大規模人事異動 富邦產六高管將異動

倒抽一口冷空氣。據了解，國內產險業龍頭公司富邦產險今(23)日下午將舉行董事會，可能通過史上最大規模人事異動，為預估防疫...

金融業明年金檢重點 大股東干政、資安、防詐入列

金管會檢查局今公布2023年金檢重點，因應今年經歷金融市場動盪、詐騙猖獗、當機事件頻傳、金融業大股東干政等情況，金管會在...

出院辦理賠免跑好幾家保險公司 「理賠聯盟鏈2.0」啟動

壽險公會今宣布「理賠聯盟鏈2.0」試辦案啟動，12月20日起，民眾在通過線上數位身分驗證後，可以結合電子簽署達成理賠服務...

新安產險新增七專利 橫跨投保、理賠等服務領域

為展現創新保險服務的決心，新安東京海上產險積極導入金融科技應用及投入專利研發，以精進優化各項保險服務的品質效能，繼先前取...

花旗消金賣星展 ATM將全裁撤

金管會銀行局昨同意花旗銀行的消費金融業務賣給星展銀行，基準日為明年八月十二日。因星展目前在國內不提供ＡＴＭ服務，因此花旗...

農曆年關將近 企業周轉金貸款飆高

農曆年關將近，企業資金需求暢旺，中央銀行昨（22）日公布11月五大銀行新承作放款，其中，象徵企業周轉需求的周轉金貸款高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。