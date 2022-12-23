安泰銀行2022耶誕送暖 為孩子的書屋募款321萬

安泰銀行（2849）公益團隊探訪台東「孩子的書屋」大朋友小朋友們，用影片真實記錄書屋孩子們的日常生活點滴，讓更多人認識、支持、參與「孩子的書屋 」 ，希望激勵更多的熱情陪伴著偏鄉孩子的成長，改變他們的未來。

世界在翻轉，聯合國永續發展目標（SDGs）社會進步面向中，消除飢餓、普及教育及永續城市是民眾重視的議題。安泰銀行表示，在一次活動契機中認識了「 孩子的書屋」，書屋以23年來的堅持、陪伴，長期關注偏鄉地區孩子中輟、長輩獨居等現象，推展以青少年培力、社區發展共好等面向為主的行動願景，讓我們看到，台灣有越來越多的公益團體，正走在國際永續的路上。

安泰銀行用行動力挺公益，愛與分享平台持續推出關懷孩童「孩有希望」系列活動，2017年在全台最高公益平台推出首部「孩有希望」101公益快閃音樂會微電影，影片喚起社會大眾對偏鄉地區教育資源缺乏議題的關注與迴響，點閱率高達22萬人次。2018年的「孩有我們，聖誕許願樹」達成1,650個小朋友的心願、2019年的「孩有愛，一份愛心二份感動」以及2020年的「孩有未來，台北101秋季音樂會」，透過大眾媒體的力量，期待獲得更多社會大眾迴響。截至目前，合作的弱勢兒童服務計畫超過48個、幫助超過1.5位小朋友，愛心捐款金額逾1,000萬元。

2022「孩有陪伴」聖誕送暖活動，一個月募集逾321萬元愛心捐款，以分享孩子的書屋10個孩子們的生命故事為主軸進行募款 ; 從感恩節開始，安泰銀行動員全行力量投入，除員工、50家分行個金客戶與周邊鄰里社區之外，並邀集旺旺友聯產物保險股份有限公司與法人客戶共襄盛舉，落實發揮銀行之永續影響力。

為期一個月在總行及50家分行員工與客戶熱烈響應下，為孩子的書屋所募集之捐款達321萬元，募集的款項將用於書屋未來對孩子們的無私照護、栽培與生活陪伴。

「孩子的書屋」於2020年獲選有社福界米其林指南之稱的「傳善獎」，深獲各界肯定。「孩子的書屋」在台東大知本地區目前有九間書屋，14個社區，100多位夥伴。23年來已陪伴超過3,000位以上的孩童，堅持免費提供孩子們課後晚餐，及專業課程輔導陪伴、場域實習環境等，讓孩子們的心靈缺口得以修補、興趣能成長茁壯。

負責人陳彥翰延續已故創辦人陳俊朗（陳爸）成立書屋的初衷，在充滿溫暖與希望的基礎下，全新升級「孩子的書屋」2.0版，將書屋的運作制度化及多元化，從陪伴孩子，幫助孩子的家長就業，進而打造「生活村」服務社區老人，期使書屋與社區產生更緊密的連結。