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國泰寒冬送暖活動北到南100場 揪愛集暖逾20載

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
金牌小丑組合與孩子互動，現場氣氛熱絡。圖/國泰慈善基金會提供
金牌小丑組合與孩子互動，現場氣氛熱絡。圖/國泰慈善基金會提供

每年歲末是匯集愛心感恩的日子，也是國泰公益集團堅持推動永續社會的責任，特別是近兩年來因為疫情襲擊，導致有更多的家庭收入面臨困難，而「2022年國泰寒冬送暖活動」列車，持續傳遞善的力量，發揮雪中送炭精神，在全台各地從最北的金山到最南的屏東，總計112所學校，舉辦百場活動。

其中12月19日來到新北市金山區金美國小，由國泰世華銀行（2882）基金會董事長李明賢、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰投信董事長張錫等多位主管以及國泰志工群親自參與；12月20日前進嘉義縣大林鎮的三和國小；12月22日再到桃園等多所小學，國泰不僅帶來暖心的卡通毛毯禮，熱鬧的表演活動也讓偏鄉學童感受到溫暖的關懷，更可舒緩疫情期間的緊繃情緒，大小齊聚一堂開懷暢笑。

李明賢特別致詞幫新北市金山區金美國小的小朋友們打氣，他提到近年來因為疫情關係，很多實體活動被迫取消，但國泰公益集團的關懷從來未曾因此間斷，希望透過志工們的付出，讓全台各地需要的角落都能獲得關心幫助，讓社會愈來愈美好。也希望寒冬送暖，可以帶給小朋友們一個難忘的回憶！他說到今年是國泰的六十週年生日，我們鼓勵同仁「你比你想的勇敢」，在這次難得的機會，也要用這句話來勉勵每一位同學，未來遇到各種挑戰和困境時，都要勇敢面對、勇敢的邁向未來。

金美國小校長邱華璋致詞時提到，國泰投入寒冬送暖已經邁入第21年從未中斷，這是一件非常不容易的事，謝謝國泰把關懷送到全國各偏鄉小學，為所有的大朋友、小朋友帶來溫暖。我們也希望所有的同學們能記住這份溫暖的祝福，將來長大後，能夠把這份愛、溫暖傳遞下去。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季也提到，國泰金控擁有5.7萬名員工，已經舉辦長達21年的寒冬送暖，是台灣長期推動各項公益活動的第一線尖兵，國泰志工們今年在全台偏鄉弱勢學校舉辦百場活動，不畏疫情以實際行動關懷超過8,800名學童，長年不間斷傳遞愛的力量，建構善的循環。

每年的寒冬送暖，國泰除了發起員工捐款，同時也號召基金會志工們前往偏鄉地區，親自捐贈禦寒物資給偏鄉學童，守護弱勢兒童的希望。國泰慈善基金會成立的宗旨即是「回饋社會造福人群，促進社會祥和美滿」，寒冬送暖系列活動更希望拋磚引玉，讓社會大眾更加重視偏鄉資源匱乏的問題，透過集團員工愛心捐款，共同關懷臺灣的偏鄉孩童。

國泰致贈偏鄉師生抱枕手毯，讓孩子感受厚厚暖意。圖/國泰慈善基金會提供
國泰致贈偏鄉師生抱枕手毯，讓孩子感受厚厚暖意。圖/國泰慈善基金會提供
國泰舉辦寒冬送暖，前進新北市金山金美國小，帶給師生滿滿溫暖。圖/國泰慈善基金會提供
國泰舉辦寒冬送暖，前進新北市金山金美國小，帶給師生滿滿溫暖。圖/國泰慈善基金會提供

國泰世華 偏鄉 疫情

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