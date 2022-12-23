元大投信與長者「憶起樂齡」 捐贈「元來暖暖包」伴失智長者過冬

台灣將於2025年進入超高齡社會，屆時65 歲以上老年人口將占總人口的20%。醫療、科學發達讓壽命延續，伴隨而來的失智、長者獨居議題也日漸受到重視。元大投信關注社會弱勢議題，今年啟動「憶起樂齡」活動並與瑞智社會福利基金會、1919食物銀行合作，號召元大投信志工團隊共同推展一列長者關懷活動，透過桌遊、送餐陪伴弱勢長者，更規劃「元來暖暖包」捐贈給社區長輩，內容包含數字油畫、握力器等延緩長輩退化，以實際行動陪伴長者度暖冬，同時也落實企業社會責任。

元大投信長期重視ESG相關議題，為貫徹ESG精神，鼓勵員工積極參與社會公益，長期舉辦捐血、淨灘、愛心鞋盒等公益活動，關懷面相從環境到社會，對象包括海洋、弱勢孩童，送暖更遠至非洲。因應台灣超高齡化社會議題，今年年底啟動「憶起樂齡」活動，從11月開始舉辦一系列長者關懷活動，並號召同仁於第一線擔任志工，陪伴長者度過暖冬。

首場活動與瑞智社會福利基金會合作，元大投信志工團隊前往南港復生教會陪伴失智長者，透過專家的引導，再加上桌遊與長者鬥智，讓現場氣氛從生疏到熱絡，歡笑聲此起彼落。除陪伴社區長者外，元大投信志工團隊更於第一線送暖給弱勢長輩，透過與1919食物銀行南港據點合作，從分裝糧食包到運送，了解每位個案背後的故事，將物資實際的送到長者手中，讓這個寒冬充滿溫暖。

元大投信志工團隊分享，過往大多數都是捐物資幫助他人，經過第一線的服務，才對失智症及經濟弱勢的長輩們有更深的了解，經過活動學習到如何有技巧的陪伴記憶退化的長者，透過送餐了解社會每個角落，都有不同的故事發生，擔任志工的機會，才讓我們發現在平常不會注意到的社會角落，其實充滿著需要你我付出關懷與幫助的個案。元大投信除以行動陪伴長者，更捐贈「元來暖暖包」及桌遊給長者與關懷據點，內容包含數字油畫、手部握力器、按摩球、大型撲克牌，透過記憶訓練，延緩長輩們腦部退化的速度。