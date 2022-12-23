「校園證券投資智慧王」將於12月29日進行總決賽

臺灣證券交易所今年辦理第19屆「校園證券投資智慧王」全國大專院校知識競賽活動，共有多達79所大專院校，1,616隊，4,848位學生報名，經過激烈的網路初賽及緊張刺激的分區複賽，共有12隊晉級總決賽，將於12月29日在101大樓爭取總冠軍之最高榮譽及10萬元高額獎學金。

今年各(北一、北二、中、南)區共60隊進入複賽，各區前3名隊伍晉級決賽，共有來自國立臺北科技大學、國立政治大學、東吳大學、國立清華大學、致理科技大學、國立雲林科技大學、中國醫藥大學、國立彰化師範大學、國立高雄科技大學、國立屏東大學、國立中山大學等大專院校計12支隊伍，將於12月29日在101大樓角逐桂冠，冠軍隊伍將獲頒10萬元獎學金及獎狀與獎牌，另取兩隊並列亞軍各獲頒3萬元獎學金及獎狀與獎牌。

證交所在各區辦理複賽時，特別規劃證券市場財經講座，分別由市場推廣部陳欣昌經理及陳建宏副理主講「掌握財富從了解商品認識風險開始」，說明國內投資人年齡結構已趨年輕化，惟年輕人如果沒有先了解自己的不足之處以及風險屬性，即急於投入股市，將導致信用風險增加，提醒學生唯有了解商品特性及交易制度，面對追求報酬所伴隨的風險，接受並積極處理發生的問題，做好各項風險控管，才是長久投資及交易之道。

這項競賽活動今年已經邁入第19年，每年均有約5,000名學生報名參賽，儼然已成為各大專院校年度重要賽事，競賽過程除了能夠提升參賽學生投資理財的正確觀念外，各階段賽事優勝隊伍均可獲得獎學金，增加實質收益，對於將來考取金融證照及求職經歷，亦有加乘效果，同時達到主管機關普惠金融知識的目標。