仲介全聯會籲政府協助青年購屋 提供9成、40年、1%房貸

不動產仲介公會全聯會今天提出三大住宅政策建言，希望政府推出換屋補貼鼓勵換屋，推出高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」加強版青年安心成家購屋優惠貸款，以及解除或修改豪宅稅總價上限。

全聯會表示，根據不動產資訊平台資料顯示，台灣住宅房屋的平均屋齡高達32年，以總數來說，也已超過450萬戶，幾乎為總體住宅存量的一半，而這些老宅的使用者住戶，又大多是中高齡的長者，嚴重威脅居住安全。

老宅的結構及屋況問題多，影響生活品質，眾所周知，政府也是積極想解決；但是都市更新推動不易，即便有危老專案開出捷徑，卻仍是跟不上老宅變老的速度。

都市更新緩不濟急，建議政府應該重視長者的居住安全，推出換屋補貼及相關優惠政策，讓等不及住宅更新的長者，能夠在優惠誘因下，提昇換屋意願，換住到結構安全、屋況良好的住宅，以利提升生活品質。

另外，受到國內外經濟環境及原料成本持續高漲影響，2022年房價持續攀升，青年首購族群的購屋壓力有增無減。為協助青年首購族購屋，政府應提供更低利環境，更優惠的貸款方案。

全聯會建議政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝向高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向進行，即由政府補貼金融機構提供九成低利貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年並補助購屋貸款利率低於1%，以幫助年輕人購屋。

拉長還款期限可有效降低消費者每期房貸負擔，保障購屋者的生活品質，當未來收入提升或有閒置資金時，依然能提早償還部份本金，且40年房貸方案普遍要求貸款者年齡須於40歲以下，符合政府協助青年首購族群安心成家美意。

此外，政府豪宅限貸令措施從2012年上路至今，歷經10年從未調整，但國內外政經環境、不動產市場和房價已大不同；從房價來看，當時北市房屋每坪成交價約為50多萬元，如今平均成交單價已升高至65至70萬元，但豪宅門檻還是在7,000萬元，直接影響換屋客層。

據政府規定，台北市總價7,000萬元以上、新北市逾6,000萬元，其他區域超過4,000萬元以上產品均屬豪宅；第四波房貸成數從原先55%、再限縮至40%，且無寬限期。

全聯會表示，在工資及原料上漲壓力下，近兩年包含新竹市的七都房價，均有上漲現象，一旦超過總價上限，貸款成數便從七成驟降到四成，影響換屋族的理財規劃及換屋意願。建議豪宅總價門檻應比照物價和房價上漲的幅度，以等比例原則滾動調整，以保障換屋自住客的權益。