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金總提稅制建言 金管會黃天牧要替業者向財政部爭取

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會今召開「研商111年金融建言白皮書」會議，金融業者提38項建言中，有10項參採、7項持續評估，但屬其他部會權責高達21項建言，綜規處長胡則華說，其中9項稅制部分，已跟財政部做一些溝通，會中主委黃天牧已指示各局將偕同業者一起去跟相關部會做拜會和溝通。

這21項屬其他部會權責，與財政部稅制有關共9項最多、央行和法務部各3項、數位發展部和勞動部各兩項，衛福部和國發會各一項。

9項財政部稅制建言中，包括投信顧公會爭取多年的「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」稅賦優惠、營業稅從5%降到2%、OIU免稅期間從10年延長到15年、家族信託稅制等。

兩年前金管會曾認為TISA因財政部認為不宜，而不參採，這次則未剔除，打算全部都一起再向財政部爭取。據了解，會中投信顧公會也提及開放勞工退休金自提可自選投資標的，也希望一併能向勞動部爭取。

胡則華說，稅制部分並未提及優先爭取那些，會配合業者需求，一起去跟各部會溝通。黃天牧會中指示，請各局針對其他部會的案件整理後，偕同業者一起去跟相關部會拜會，再做溝通。

黃天牧今天與金融總會、各金融業公會、金融周邊單位及提案單位召開研商會議，就「111年金融建言白皮書」所提各項建言進行雙向溝通，胡則華說，38項建言扣除其他部會權責後，17項中有10項參採，參採率近58%，7項持續評估，參採建言較去年多，也沒有未參採者。

財政部 黃天牧 勞工退休金

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