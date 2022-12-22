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新光產前3季賺15億元 股利政策如往年照發

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

新光產險今日舉行法說會，新光產（2850）前三季稅後純益15.11億元，每股純益4.78元。針對市場關心明年股利政策，新光產副總兼發言人葉日進表示，和往年一樣，扣除必要法定公積及特別準備金之後即會全數配出。

防疫險理賠部分，葉日進說，截至目前為止，理賠金額約賠付5億多元，至明年4月起則全數期滿。雖然新光產在第三季止的市占率略微下滑，從去年底10.51％微幅下滑至10.14％，但核保利潤則持續穩健成長。

投資幣匯率避險部分，新光產前第3季國外投資達50.9億元，避險比重達到95.84%。第3季的主要投資以有價證券佔比41.7%為大宗，其次是存款佔比有29.67%，另外，國外投資有17.1%。

新光產去年第三季時，資產總額達到428億元，今年累計至第三季總資產來到有441億元，葉日進說，較去年年底增加2.5億元，成長0.5個百分點。就資產報酬率來看，因整體市場環境轉變，較過去艱困，使今年投資收益較去年衰退，第三季資產報酬率來到4.58%，較去年同期減少1.05個百分點。

針對信評展望部分，新光產險就總資產或總保費收入來看，在台灣產險業均名列前3大，且擁有穩固的企業基礎及綿密的業務網絡；財務方面，新光產險的財務風險結構相當允當，股東權益及有效保單價值持續增加，在管理與治理方面，新光產險資本及獲利能力將會繼續維持，同時將繼續審慎監控投資風險部位的成長。

產險

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