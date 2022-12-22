永豐大戶台幣活儲加碼再升級 刷卡最高回饋8%　

迎接2023年到來，為深耕數位金融、提供客戶更優質服務，永豐銀行表示，數位帳戶「大戶DAWHO」將持續提供理財優惠、活儲利率加碼再升級；自明（2023）年1月1日起至6月30日，符合資格的DAWHO用戶可享新臺幣30萬元內活儲利率1.5%、每月跨行提款或轉帳共20次免手續費及DAWHO信用卡最高現金回饋8%。為提升客戶體驗，DAWHO全新打造「DAWHO SELECT數位生活圈」，透過DAWHO專屬數位會員卡輕鬆領取票券或各項優惠，享受數位便利生活。

深化客戶經營 打造全方位理財服務

永豐銀行表示，DAWHO數位帳戶自2019年開辦上線，鎖定25到39歲的年輕客群，截至今（2022）年第三季開戶數已達約130萬戶，未來將更著重深度經營理財生態圈。DAWHO精心整合常用四大核心服務－消費、投資、儲蓄與彈性資金，除了享免費跨行提款、轉帳次數外，更將新臺幣優利活儲年利率自1.3%提升至1.5%；DAWHO APP的「理財報告」功能，能掌握台外幣存款以及投資現值較上月的增減情況，協助客戶朝財富成長目標前進。

升級數位體驗 首創專屬數位會員卡

為滿足客戶日常生活消費所需，永豐銀行表示，DAWHO持續拓展「樂、行、食、玩、學、家、寵」等刷卡消費通路， DAWHO信用卡消費累積回饋最高可達8%。此外，永豐銀行全新打造「DAWHO SELECT數位生活圈」，首創DAWHO專屬數位會員卡，可加入個人手機錢包以存取數位票券或優惠券等，透過NFC功能即可感應使用，升級數位金融體驗服務。詳細內容請上永豐銀行官方網站、「大戶DAWHO」或「DAWHO SELECT數位生活圈」網站查詢。