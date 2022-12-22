花旗星展明年8月完成整併 星展總座：擴大台灣規模

金管會今（22）日同意星展（台灣）商銀受讓花旗（台灣）商銀消費金融業務，合併後，星展台灣資產總額估計將在明年8月達到8527.21億元，挑戰成為國內外銀子行中第一大，國內營業據點74家。星展台灣今日回應，此併購後將在2023年8月完成整併，總經理林鑫川指出，透過此併購案將有效擴大星展在台營運規模。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，自今年1月宣布併購以來，我們與金管會密切聯繫溝通，過程中獲得主管機關相當多的協助與支持，此次併購案正式取得核准，可說完成一個重要里程碑。未來星展銀行（台灣）更將與主管機關及花旗在台消金業務等相關單位一起努力，確保整併作業順利完成。

作為全球最佳銀行，星展銀行持續深耕台灣市場，林鑫川表示，透過此併購案將有效擴大星展在台營運規模，未來將提供客戶更創新且全面的金融產品與服務，與客戶一同成長，成為客戶最值得信任的金融夥伴。

金管會於今日正式核准星展銀行（台灣）受讓花旗在台消費金融業務，對此星展銀行（台灣）非常感謝主管機關對此併購案之相關協助與支持，未來我們更將攜手同心，加速進行各項整併作業，預計在2023年8月完成整併，為所有客戶帶來更優質且全面的創新產品與服務。