星展併花旗消金 明年8月12日花旗ATM全裁撤

金管會銀行局今公布，同意星展銀行以現金為對價，受讓花旗銀行消金業務，受讓基準日為明年（2023年）8月12日。銀行局表示，因為星展銀行在台灣不提供ATM服務，目前花旗銀行的66台ATM將於明年8月12日全部裁撤掉，分行招牌也將於明年8月12日改為星展銀行，受讓後星展分行將提高到74個營業據點。

銀行局副局長林志吉表示，星展以現金為對價受讓花旗的消金業務，基準日為明年8月12日，併購標的的淨資產價值與溢價都會變動，因此現在無法確定相關金額，但若以去年6月底的淨資產715.22億元來計算，雙方暫定交易金額為935.93億元、其中溢價為220.71億元，未來交易會再看明年8月12日數字，溢價不超過220億元。

據金管會統計，到11月底星展銀行的資產總額為4744億元、排名是國銀第26名，花旗銀行的資產總額為8378億元、排名第19名，若加去年6月30日花旗消金業務3923億元，星展資產總額會達到8667億元。不過，星展銀行有自行的預估值，預估到明年8月12日，加上花旗消金後的資產為8527億元，排名會提升到國銀第18名。

在信用卡市場部分，截至11月底星展銀行流通卡數為65萬張，花旗銀行為279萬張、排名為國銀第6名，星展與花旗相加後流通卡數共344萬張，仍處於國銀第6名；簽帳金額部分，若以11月單月簽帳金額來看，星展銀行為41億元、排名第17名，花旗銀行為212億元、排名第6名，合併後為253億元，仍是排名第6名。

針對花旗銀行目前的ATM，林志吉也表示，目前星展在台灣沒有提供ATM服務，但花旗銀行目前有66台ATM，其中在行外只有4台，據星展銀行的規劃，明年8月12日花旗銀行的66台ATM將全部裁撤掉，因此花旗消金受讓後，星展銀行在台灣仍然是不提供ATM服務。

林志吉指出，預估66台花旗ATM裁撤掉後影響不會太大，主要是花旗ATM中有62台都在分行內，目前分行內還是有臨櫃服務，服務區域也在都會區，因此延續星展銀行在台灣的作法，讓客戶使用其他同業ATM，星展銀行會提供免手續費、跨行轉帳手續費減免等優惠。

在分行據點數部分，林志吉表示，星展銀行目前有29家分行、花旗有45家分行，雙方合併後星展銀行會增加到74個營業據點，其中6成都在北部。

明年8月12日後星展銀行還要裁撤分行嗎？林志吉表示，這次星展銀行沒有提出分行整併計畫，若星展未來有要裁撤分行，還是必須向金管會提出申請，金管會將就合理性、客戶權益保護、員工權益保障來檢視。

在受讓消金業務後，花旗銀行在台灣的子行將合併進入花旗台北分行？林志吉表示，花旗台灣子行本來就有企金與消金，消金業務賣給星展銀行後，企金仍然還在，目前花旗在台灣仍維持子行形式，主要是花旗在台子行的企金業務比消金大，花旗在台子行資產有8378億元，其中只有3923億為消金，未來花旗子行是否要併入台北分行，就要看花旗自己的規劃。換言之，花旗明年8月將消金受讓給星展銀行後，國內的銀行數短期內還不會少一家。