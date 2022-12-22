綠界、裕融跨界結盟 搶攻線上金融市場

裕隆汽車集團（2201）旗下子公司裕融企業（9941）與綠界科技（6763）搶攻線上金流多元服務商機，達成跨界策略聯盟，裕融企業與綠界科技將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為裕融企業1,275,000股換發綠界科技500,000股，預計交易完成後，裕融企業將持有綠界科技約2.72%普通股股權，綠界科技將持有裕融企業約0.26%普通股股權。未來《綠界科技》（6763）將與《裕融企業》（9941）百分之百持股子公司《裕富數位資融》合力加速推進線上交易的多元分期服務。

《裕富數位資融》2016年成立至今，是近五年全台累積無卡分期承作件數最高的公司，合作銷售商累積數千家，分期市占連年保持市場第一，累積分期會員數高達91萬戶，2021年稅前營業淨利高達12億，同年營業利益率達43.7%，優於市場上同類型分期公司，成為裕融企業重要的獲利引擎之一。裕富數位資融主要業務涵蓋機車、重機、消費品，有別於傳統資融公司，以結合金融與科技，提供消費者更快速、簡便的支付及分期工具，主打低申請門檻之無卡分期，更是新北企業優先暨唯一發展創新金融模式的公司，於2022年榮獲第一屆新北企業精典獎。

綠界科技成立於1996年，為台灣最早發展的金融科技服務公司，專為企業用戶及個人商家串接金流、物流、電子發票及票券發行管理，並涵蓋超商代收付、貨到付款、門市銷售POS機等實體服務，在中小型電商市佔率已逾7成，成為台灣第三方支付的領導品牌。近年來疫情影響，電商與數位轉型爆炸性成長，使綠界科技處理總金額量GMV不斷攀升。全球每年線上刷卡與分期交易量也持續上揚，分期商機更是不容小覷。《綠界科技》預計明年度在線上付款頁導入《裕富數位資融》的分期系統，將為消費者打造更輕鬆的支付模式，也有望以更多元的支付方式促成電商業績之高峰，兩大產業龍頭攜手，將提供給消費者更完整的全情境分期模式。

透過本次策盟，將使裕融企業及綠界科技產生客戶交互行銷及通路應用互補之綜效，增加經濟規模之效益，一同打造更完善的全方位金流服務，為雙方帶來業務及獲利成長的動能。而藉由本次股份交換案，將深化裕融與綠界之合作關係，成為彼此長期的策略合作夥伴，共同擴大消金事業之規模。