凱基證券耶誕愛心禮物鞋盒 連七年偏鄉送愛

凱基證券捐助的凱基慈善基金會關心弱勢，連續七年於耶誕節前募集裝滿學用品的禮物鞋盒，由凱基證券志工同仁整理、包裝及分送給台東、南投、嘉義、屏東等地偏鄉學童，今年總計送出600多份愛心禮物到14所偏鄉學校。

凱基慈善基金會今年再把愛放大，協同合作開發金控及子公司中國人壽（2823）、凱基銀行、開發資本同仁共襄盛舉，開發金控（2883）總經理龐德明、開發資本副董事長尚德沛更特別準備各10份愛心禮物，要讓偏鄉小朋友一同歡度溫暖的歲末。

凱基慈善基金會長期關注偏鄉孩子，除提供急難救助學金、弱勢學童營養早餐、補助偏鄉英語課程等，每年耶誕節前更為孩童們準備各種實質愛心禮物，包括小朋友喜愛的文具、玩具、運動用品等，串聯凱基證券及開發金控集團同仁的愛心與祝福，透過實質行動在寒冬歲末傳遞溫暖，共同實踐回饋社會的企業核心價值。

嘉義縣更寮國小校長吳佩珊表示，感謝凱基證券送給小朋友的禮物，讓孩子在開心之餘，學習感恩、知足、滿足與幸福，將來也會同樣分享這份溫暖；凱基證券給孩子更珍貴的禮物，是讓學生每周都能進行全英語的外師主題英語課程。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆同時鼓勵學童：「更寮國小很小，但小朋友你們的心胸與視野一點一點也不小，將來要擴展到全亞洲，再來是全世界！」

這兩年新冠肺炎疫情影響許多家庭的生活，凱基慈善基金會協助弱勢學生的獎助學金再創新高，讓學生們能夠不受家庭經濟影響而安心就學，同時協助更多位處偏鄉和資源不利地區之雙重弱勢學生補充營養，讓孩子健康發育成長、開闊視野，期許小朋友從小打好基礎，為自己創造更多發展機會。