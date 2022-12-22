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全體證券商11月稅後淨利54.65億元 累計稅後淨利347.21億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

今年11月全體證券商稅後淨利54.65億元，較10月成長63.41億元。累計1至11月全體證券商稅後淨利347.21億元，較去年同期衰退635.12億元，約64.65%。

11月大盤總成交值約4.953兆元，較10月增加28.28%，使證券商經紀手續費收入較10月增加；11月自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益較10月增加32.76億元；11月承銷之證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利益較10月增加8.89億元；整體而言，11月全體證券商稅後淨利54.65億元，較10月成長63.41億元。

累計本年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.64%；另今年截至11月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退278.71億元，約104.66%；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退28.46億元，約51.3%，全體證券商稅後淨利347.21億元，較去年同期衰退635.12億元，約64.65%。

證券商 股價指數

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