全體證券商11月稅後淨利54.65億元 累計稅後淨利347.21億元

自從2007年Apple發售iPhone，智慧型科技已對人類生活造成巨大化改變，手機App改變消費者的使用習慣，據美國蘋果公司引述Analysis Group 經濟學家發表報告顯示，第三方App數量從2008年500個成長到現在超過180萬個，代表App已融入了我們生活中，成為最不可或缺的必備品。

2022-12-22 07:41