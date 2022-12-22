六大公銀聯貸46億踩雷 立委呼籲勿讓人民納稅錢打水漂
立法院財政委員會關切六大公股銀行貸款給歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）46億無擔保品踩雷案，民眾黨立委吳欣盈、張其祿今舉行記者會，籲公股行庫應進行制度性改革，設立合理績效目標，不要讓人民納稅錢打水漂。
「46億損失打水漂，誰買單？」吳欣盈拿起麥克風，用這句話開場。她建議公股行庫確實檢討授信制度與公司治理，強化經營績效。
吳欣盈指出，台銀與合庫各3000萬、一銀2500萬、華南銀和彰銀各2000萬、兆豐銀1700萬歐元，6家公股高額借貸，卻未向股東說清楚，且對外避重就輕，質疑有上市的是否需要發佈「重訊」？未上市的又是誰應該負責？今年一月起，Orpea集團就陸續發生虐待老人、挪用補助金、財務文件造假等醜聞，但聯貸的銀行團卻缺乏作為也沒有貫徹ESG理念，未在辦理授信融資時進行風險評估。
吳欣盈表示，公股行庫應進行檢討與改革，「政策包袱不該是績效的藉口」，應揭露為政策導致的呆帳，準備率多高？不應該完全沒有停損點。在政策影響之外，也應達到合理的績效目標，唯有讓經營階層權責相符，引入績效與薪酬連動的制度，並有承擔責任的制度設計，才能帶動貸款政策、公司治理與時漸進。
張其祿批公股銀行反應慢半拍，公股銀行聯貸踩雷連環爆，不禁令人懷疑公股銀行螺絲集體鬆懈。他指出，從2016年5公股銀在中國踩雷開始，經歷慶富獵雷艦案、阿聯NMC聯貸地雷到Orpea S.A.無擔保品踩雷案，近年公股銀行聯貸曝險高達新台幣323億元，若最後未獲得清償，都會變成呆帳，全民買單。
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