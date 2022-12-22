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富邦人壽總經理陳俊伴退休 陳世岳升任總座

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
富邦人壽總經理陳俊伴退休。圖／富邦人壽提供
富邦人壽總經理陳俊伴退休。圖／富邦人壽提供

富邦人壽今宣布，董事會通過富邦人壽總經理陳俊伴退休，將由執行副總經理陳世岳升任新總經理，待呈報主管機關審查核定後生效。

陳俊伴深耕保險近40年，2011年6月升任富邦人壽總經理。富邦人壽表示，陳俊伴在任期間11年來，稅後淨利穩居業界前茅，憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，2020年合併總資產突破5兆，2021年富邦人壽獲利更創下歷史新高，合併稅後損益突破千億大關(1037億元)，同年淨值達5991億元(不含海外子公司)，淨值比提升為同業最高；期間海外市場亦有所斬獲，2015年3月獲准申設香港壽險子公司，當年12月正式入股韓國現代人壽，成為台灣第一家壽險業者進軍東北亞市場。

2009年富邦人壽與安泰人壽合併後，陳俊伴也整合業務通路，以「年輕力」和「創業制」為核心展現成長動能，2014年啟動「大無疆計畫」提供更多的在地就業機會，讓服務觸角深入全台各地，並積極打造世代傳承且數位共融的業務人才育成制度，達成業務擴張、積極增員、深耕組織等目標，總保費收入於2019年寫下富邦人壽歷史新高紀錄、近5962億元。

新任總經理陳世岳則在保險領域從業逾30年，畢業於逢甲大學保險研究所，擁有財務精算、銀保及業務通路推展、經營企劃等全方位管理經驗。自1995年加入富邦人壽，從基層開始歷練，2009年6月富邦人壽合併安泰人壽後，掌管富邦人壽銀保通路經營與發展促進銀保通路保費貢獻成長，寫下新高紀錄。

他後續於2019年任業務通路處主管期間，導入數位科技運用，建置保單健檢系統「健檢百保箱」，成為業務員協助客戶檢視保障的輔銷數位工具，2021年擔任經營企劃處主管，全面延伸富邦金的ESG願景工程，投入河川保育川廢快篩調查，提供公部門河川治理依據，也連結保險業務推動Work for Green植樹計畫，目前已種下超過萬棵樹苗，綠色影響力持續擴大。

富邦人壽表示，陳世岳擔任富邦人壽新任總經理人事案，將呈報主管機關審查核准後生效。期待在現有的成功基礎上，繼續強化市場競爭力，帶領富邦人壽穩健成長。

富邦人壽執行副總經理陳世岳，將升任富邦人壽總經理。圖／富邦人壽提供
富邦人壽執行副總經理陳世岳，將升任富邦人壽總經理。圖／富邦人壽提供

富邦人壽 保險 淨值比

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