LINE Pay熊大店長進駐桃機免稅店 聚餐最高獲LINE POINTS 300點

進入歲末年終旅遊聚餐時節，行動支付龍頭LINE Pay集結年終必吃火鍋燒肉店、人氣餐酒館等祭出最高可享LINE POINTS 300點回饋。LINE Pay人氣最旺的「LINE Pay熊大店長」也進駐桃園機場昇恆昌免稅店送LINE POINTS，在國人重啟海外旅遊之際，3.5米「LINE Pay熊大店長」陪伴民眾重溫出遊旅行的幸福感，預料將成為出國旅遊的第一站打卡熱點！

出國旅行的幸福感從踏入機場開始，高人氣的3.5米「LINE Pay熊大店長」即日起至1月31日限時進駐桃園機場第二航廈出境大廳昇恆昌免稅店，化身為行李箱裡最暖心的好玩伴，陪伴所有旅客感受再次旅行的幸福及喜悅，旅客可以近距離與「LINE Pay熊大店長」拍照打卡，手牌標語更直接大秀「終於輪到我出國」、「猜猜我要飛哪」的好心情。同時，LINE Pay也攜手昇恆昌送優惠，至1月31日止，旅客於桃園國際機場、台北松山國際機場、台中國際機場及高雄國際航空站的昇恆昌免稅店，單筆交易滿2,000元即享LINE POINTS 88點回饋，免稅及回饋一次獲得！

歲末年終更是家人好友聚會旺季，LINE Pay集結年終必吃火鍋燒肉店、人氣餐酒館及秀泰影城推消費滿額回饋LINE POINTS。2023年1月1日前每週五、六、日至指定人氣餐酒館包含Closet衣櫥餐酒、貓下去敦北俱樂部&俱樂部男孩沙⻯等，使用LINE Pay單筆消費滿1,499元享LINE POINTS 5%回饋，綁定中信LINE Pay卡付款再享5%點數回饋，合計最高可享10％回饋，最高可獲LINE POINTS 300點；超夯的Umai屋馬燒肉、牛角日本燒肉專門店、海底撈、鼎王、無老鍋等聚會必吃火鍋燒肉店，2023年1月1日前每週五、六、日單筆消費滿2,023元即享LINE POINTS 2％回饋，綁定中信LINE Pay卡再享4%，合計最高可享6％回饋；2023年1月1日前每週五、六、日至秀泰影城單筆消費滿600元亦享LINE POINTS 40點回饋。

即將迎接2023嶄新的一年，更是祈求新年好運的重要時刻，不論是想透過塔羅、紫微、星盤、測字、風水等各式熱門占卜看運勢，即日起至2023年1月29日，於指定占卜店家使用LINE Pay結帳，筆筆消費享8%回饋，力助用戶搶先掌握好機運、順順遂遂一整年。

LINE Pay全台突破43萬處支付據點，未來也將持續攜手各式店家以便利的行動支付陪伴用戶日常並輕鬆賺回饋。