KPMG安侯建業赴泰國 助泰台商開創家族傳承新思維

泰國台灣商會聯合總會、駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組主辦，KPMG安侯建業協辦，日前於曼谷舉辦「家族2.0傳承新思維說明會」，會中邀請泰鼎國際股份有限公司分享企業經驗外，與不同世代對話，提供台商企業傳承新思維，吸引近七十位台商企業負責人與會，交流踴躍。

泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏開場致詞表示，傳承接班的議題近幾年持續受到關注，旅泰台商也不例外，每個家族成員對企業傳承與接班都有自己想法。而在2019年至今，歷經3年的疫情，重新回歸之際，邀請KPMG家族辦公室專家與台商企業實體交流，與一代、二代對話，掌握永續經營的先機。

駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩致詞時提到，台灣和泰國一向保持著密切的商業往來，代表處也相當支持泰國台商總會舉辦的活動，今天在泰國的台商經營了二、三十年，能持續下來都是很穩定的企業，如何在正確、安全的軌道中讓家族企業永續經營、延續家族價值，繼續在這塊土地發展茁壯，也是企業面臨的關鍵時期。

KPMG安侯建業資深合夥會計師關春修致詞表示，早期台商帶著技術與資金到泰國打拚，如今面臨事業必須交棒的議題，而企業傳承或接班上面臨的挑戰有很多，其中企業負責人對傳承接班的定義和想法是重要的考量依據。對於傳承接班的考量點，包括所有權與經營權是否分開、二代接班意願及能力、財產分配及稅務問題等，都需要企業負責人與二代溝通取得共識。

說明會中，KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師郭士華特別針對一、二代相關的議題分別主講，並分享實務案例。她指出，許多的家族糾紛、傳承失敗往往是來自於世代間溝通不良、沒有信任感與不透明。她建議，傳承要成功，代際間一定要進行對話，特別是針對雙方不同的看法與想法，是最需要去溝通及釐清的，因此，在家族間建立有效的溝通系統與治理制度，是現代傳承中的重要思維。另外，郭士華也強調，不管是家族或家族企業的傳承都不是單純繼承分配的概念，除了具備永續的家族理念與企業價值，釐清家族治理與公司營運的連結、重視家族成員用人政策、家族成員間的關係、適切進行所有權及財務規劃，都是使家族企業永續經營的四大務實關鍵。

稅務方面，KPMG安侯建業稅務投資部協理陳信賢表示，自2023年開始，台灣即將實施新的反避稅規定受控外國公司法制（簡稱CFC），使過往利用註冊在境外無實際營運（俗稱免稅天堂）國家或地區的公司來配置利潤或財產的方式，勢必須重新調整方能因應新法實施帶來的挑戰。與此同時，台商在傳承安排過程中，除了需面對安排企業永續經營及資產保全與傳承的議題外，2023年即將實施的CFC規定，對台商海內外資產配置及傳承安排亦帶來一定程度的衝擊及影響。陳信賢建議，台商應重新檢視境內外的集團企業投資架構與股東股權結構，並評估個人或企業之境外公司，未來在CFC的要求揭露下可能衍生的相關稅務議題及風險，以及時因應未來可能的風險。此外，亦可利用不同的傳承工具，如遺囑、保險或信託等，來達到不同傳承心願落實的目標。