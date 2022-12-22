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保障型壽險附加癌症給付 南山人壽保單吹斜槓風

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
因應2022年通膨壓力，南山人壽推出新多美好美元利率變動型終身保險（定期給付型）創新保單設計，一張保單即可照顧家人也強化自身癌症保障的雙重需求。圖/南山人壽提供
因應2022年通膨壓力，南山人壽推出新多美好美元利率變動型終身保險（定期給付型）創新保單設計，一張保單即可照顧家人也強化自身癌症保障的雙重需求。圖/南山人壽提供

「漲」成了2022年度代表字，如何在有限資源、撐住每一位處於多重壓力下的現代人保障需求？南山人壽近期於銀行通路推出「南山人壽新多美好美元利率變動型終身保險（定期給付型）」，用斜槓精神創新保單設計，除了壽險保障，也提供「首次罹患癌症保險金」給付，在照顧家人的同時也為自己強化癌症保障，一張保單即享有多重保障，滿足自益、他益的雙重需求。

現代人生活壓力高漲，且隨著人口急速老化、出生率持續破底，台灣人口正面臨結構性的巨大轉變，未來無論老、中、青世代，恐將曝露在更高的人生風險之中 ，如何同時為自己與家人做好風險控管？是每個人及家庭刻不容緩的議題。

根據國家發展委員會「中華民國人口推估（2022年至2070年）」資料，台灣將在2025年跨過超高齡社會的門檻，老年人口占總人口比率將突破20%，並預估在2070年達到44%。

與此同時，台灣粗出生率與粗死亡率曲線在2020年呈現交叉，此後，台灣已經連續多年「生不如死」，每年人口數均呈現負成長，未來越來越少的工作人口，將承擔越來越沉重的扶養壓力，根據國發會資料推估，現在每100位工作人口要負擔42位幼年及老年人口；但到2070年，每100位工作人口必須養活109位依賴人口。

南山人壽今近期推出「南山人壽新多美好美元利率變動型終身保險（定期給付型）」，除提供壽險保障，若被保險人於契約保障期間且在繳費期間內首次罹患癌症，也提供「首次罹患癌症保險金」給付，讓保戶得以掌握黃金治療期，「自益、他益兼具」的多功能保障設計，提供客戶最符合其需求的保險商品選擇。

以40歲男性投保本保險基本保額50萬美元，繳費6年，折扣後年繳保費3萬313美元為例，如在保戶45歲、繳費第6年末時診斷罹癌，將理賠首次罹患癌症保險金5,155美元，該保單的壽險保障仍持續；如保戶生存至70歲身歿，身故保險給付金將為53萬9,999美元，可留給家人完整的財務保障。

除了在風險來臨時提供保險金理賠，也導入「服務賦能新保險」的概念，免費提供保戶二項「暖心關懷」加值服務，包括：（1）癌症第二意見諮詢服務：協助經診斷罹患癌症且尚未開始接受治療的保戶，獲得更全面的醫療意見，南山人壽與多家大型醫院合作，提供癌症第二意見諮詢服務，針對病況及治療提供第二醫療專業意見，提供後續癌症治療之參考，讓病患及家屬可更安心踏實地安排選擇治療方式；（2） FarHugs遠距抱抱：提供心理支持服務，透過專業諮詢服務，提供被照顧者、照顧者紓壓的管道。

南山人壽提醒，外幣保單應留意匯率風險，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。

保險金 癌症 南山人壽

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