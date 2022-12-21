安達人壽併康健順利完成 力拼明年兩位數成長

安達保險集團（Chubb）旗下國際康健人壽與安達人壽台灣分公司，12月1日順利完成合併，12月1日起以「安達國際人壽保險公司」持續深耕國內市場。安達人壽總經理張志杰今表示，希望獲利與新契約保費在2023年會有兩位數的成長。

張志杰表示，安達人壽併康健人壽後，台灣成為安達保險集團在亞洲（不含中國大陸）第二大市場，第一大是韓國。過去安達人壽專攻投資型保險、康健人壽專攻健康險，合併後商品可互補，歸戶後的保戶人數也提升到50萬戶。合併後安達人壽位居電銷市場第一大，投資型保單則是在銀保通路中第4大，RBC（資本適足率）也超過300%以上。

受到金融市場劇烈波動影響，今年壽險業可說是一片慘淡。張志杰表示，確實這一年對保險業來講真的是很挑戰的一年，美國升息預估明年第一季到頂、經濟衰退風險增加，預期2023年對保險業來說也會是蠻辛苦的一年。

針對合併康健人壽之後，安達國際人壽明年的目標？張志杰表示，希望在獲利與初年度保費上，明年可以有雙位數的成長，主要是今年情況不太好、基期低，希望明年有機會衝高。

在商品方面，張志杰表示，將提供「全商品」選擇，以消費者的生命、生活、生涯為規劃基礎，提供健康險、傳統壽險、醫療險、意外險、房貸壽險等個人保障，及變額萬能壽險、變額年金保險等投資型商品，將主攻分期繳、帶保障的投資型商品。