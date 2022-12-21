香港經濟實質法拍板 台商留意是否符合純控股公司定義

香港為跳脫租稅灰名單，今年中針對離岸被動所得免稅制度推出修法，並在12月審議通過，預計於明年1月1日生效。資誠今（21）日表示，修法後香港明確純控股公司定義，以香港作為兩岸間接投資或交易媒介的台商，須留意轉投資公司賺取的收入類型，要符合純控股公司定義，才能適用免稅資格。

資誠聯合會計師事務所國際稅務服務會計師鮑敦川表示，先前港府提出修法時，表示將針對在港收取四類離岸被動所得（股利、權益證券轉讓所得、利息、智慧產權所得）修改免稅要件、納入經濟實質等要求，另外純控股公司，需從事管理投資活動及遵循當地年度申報等經濟實質活動，才可符合免稅待遇。

而這次香港修法後明確純控股公司定義，鮑敦川解釋，純控股公司明定賺取的收入項目，包括股利、權益證券轉讓所得以及附帶的收入，例如匯兌利益。香港明確純控股公司的收入項目後，大部分台商受到的衝擊也較先前趨緩。鮑敦川表示，台商透過香港控股公司持有大陸轉投資在股利分配，及資本利得的稅務衝擊有望大幅降低。

然而，許多台資企業在香港的控股公司，都會提供大陸被投資公司零息外債，或將資金以關聯方往來名義匯入集團所指定的法人帳戶，進行統一資金調度控管，這些安排可能導致該香港控股公司符合經濟實質的難度增加。鮑敦川解釋，控股公司提供無息借款給被投資公司，或將收到的股利借給集團融資公司或投入集團資金池安排以賺取利息，則無法視為純控股公司。

另外，正式法確認，香港公司持有境外股權在持股期間及持股比率均達標前提下，只要境外股權所在國名目稅率大於15%，原則上來自該境外股權的離岸股息，或轉讓該境外股權的離岸資本利得，均視為符合「應予課稅原則」，可主張適用參與免稅要件，並維持離岸所得免稅狀態。而大陸對一般企業所得稅稅率為25%，高於香港正式法所設稅率15%，因此大部分台商仍可適用免稅要件。

值得注意的是，該條文仍有例外規定，若被投資標的在當地取得非導因於實質營運投入的租稅優惠(例如某些國家劃定特定地域為稅收窪地)，則須以取得之優惠稅率判斷其適用稅率是否超過15%。

鮑敦川表示，正式法案經港府與歐盟密切磋商，獲得歐盟諒解後方通過實施，也標誌香港遵守國際稅收規範，擺脫稅務不合作灰名單的決心，明年香港改善國際稅務評比可期。

此外，按正式法案內容，受惠於純控股公司適用寬鬆經濟實質要求及參與免稅要件的鬆綁，台資企業透過香港控股公司持有中國大陸轉投資在股利分配及資本利得之稅務衝擊有望大幅降低，管理階層檢視影響時，可更聚焦於透過香港公司從事跨境無形資產或融資安排之影響，進行評估與調整。