政院明擬通過證交法 未來持股5%須立即申報　

行政院明（22）日院會上擬通過《證券交易法》第43條之1、第178條之1、第183條修正草案，此次修法有兩重點，一要求持有上市櫃、興櫃公司5%股東就須立即申報且公告，公布後一年施行。二是提高證券相關事業的罰鍰上限，由現行480萬拉高到600萬元。

金管會在2020年初要求上市櫃公司需在每季財報揭露持股5%以上的股東名稱及持股比率，等於一年揭露五次；因過去已要求在財報揭露持股5%，這次則擴及在重訊上，持股5%者每變動1%就需隨時公告申報。

換言之，過去公司每季才會從集保中心拿到持股超過5%股東名單，未來只要持股5%股東、且每變動1%就須申報公告，且包括利用他人名義、配偶、未成年子女都要視為一個帳戶一起申報。投資人、公司都可立即知悉公司股權大量變動的來由和趨向，進而了解公司經營權和股價可能產生的變化。

且依現行規定，持股10%以上大股東，得自行向被投資公司申報，由被投資公司對外公告；草案通過並上路後則是持股5%以上就得申報，若未申報、則會處份該股東。

證期局指出，這次修改證交法降低大量持股申報門檻，主要是被亞洲公司治理協會點名，股東揭露門檻僅剩台灣維持10%，為提升我國公司治理水準，因此比照各國大量持股申報門檻降到5%。

另外，鑑於證券商、證券服務事業及證券相關機構未完善建立或未確實執行內部控制制度、違反有關財務、業務或管理的規定等行為，對其本身及客戶恐致重大損失或影響市場秩序及公平性，研議將上開證券商等機構違反規定罰鍰上限由新台幣480萬元拉高到600萬元。適用對象包括券商、證金公司、證券輔助人、券商公會、證交所、櫃買中心等。