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台新融資租賃連五年蟬聯「中國融資租賃榜」

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台新融資租賃連五年蟬聯「中國融資租賃榜」並榮獲年度公司殊榮，台新租賃總經理王國定 (右)與台新租賃汽車事業處資深副總梁正昇合影。
台新融資租賃連五年蟬聯「中國融資租賃榜」並榮獲年度公司殊榮，台新租賃總經理王國定 (右)與台新租賃汽車事業處資深副總梁正昇合影。

台新金控（2887）旗下台新融資租賃（中國）有限公司（以下簡稱台新租賃）再創佳績，獲得大陸監管部門與租賃同業肯定，五度蟬聯「中國融資租賃榜」，今年更是獲得「2022中國融資租賃榜年度公司」榮譽，是此次唯一獲此殊榮的台資融資租賃公司。台新租賃董事長陳力雄表示，台新租賃積極發展業務，一路砥礪前行，五度獲監管部門與同業肯定，未來將持續提供極優服務給客戶。

由中國外商投資企業協會主辦的2022（第15屆）中國融資租賃年會於本(12)月9日進行，會中公佈了『2022中國融資租賃榜』，該榜單自2007年創辦以來至今邁入第十五屆，旨在鼓勵融資租賃企業提升專業化能力，樹立良好的行業發展形象，引導融資租賃企業貫徹產業政策，加強服務實體經濟發展，獲得企業的積極參與和廣泛認可。

陳力雄指出，台新租賃在中國受到肯定，連續兩年躋身由南京市企業聯合會、南京市企業家協會發佈的「2022年南京成長型企業50強」，也是唯一榮登榜單的融資租賃公司。此外，台新租賃蟬聯當地主管機關以企業合規管理所進行評比頒發的『建鄴區地方金融經營服務獎勵』，充分顯示當地主管機關對於台新租賃穩健經營、合規管理、良好發展的認可。

台新融資租賃作為中小微企業的智慧好夥伴，將持續優化市場佈局，及時調整經營策略，支持合規監管。展望未來，台新租賃將為客戶提供系統化、全方位、一站式的金融服務，致力於成為中小企業成長的夥伴。

台新金控

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