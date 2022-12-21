元富證券致力人才永續 獲天下創新企業學習獎

新光金控旗下元富證券獲天下事業群-天下創新學院頒發「年度企業學習獎楷模組-學習巨星獎」獎項殊榮，肯定元富證券在推動數位學習，人才永續發展上的成效與積極作為。元富證券致力人才永續發展，除打造員工數位學習DNA，亦建構多元友善的學習型職場，未來將積極持續朝人才及企業永續發展前進。

元富證券人力資源部專案副總經理吳楷表示，此次榮獲天下創新學院頒發「年度企業學習獎楷模組-學習巨星獎」獎項，因元富證券聚焦專業與管理，精選ESG、數位金融、跨世代管理、績效管理等多元課程，執行多達七個閱讀任務，激發員工善用零碎時間，自主數位微學習，這對於元富證券在推動數位學習及人才永續發展，是珍貴的榮耀與肯定。元富證券願意提供員工豐富的學習資源，和正確的學習機會，因為這正是培育永續人才的重要養分，教育訓練更是與公司政策目標環環相扣，推動企業永續前進，不可或缺的關鍵。

元富證券今年在友善幸福職場、哺育親善、數位學習、人才永續發展面向，頻獲獎項肯定。除了首次榮獲新北市政府勞工局「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」獎勵；再度連續兩屆通過臺北市政府衛生局「優良哺集乳室認證」；近期更獲1111人力銀行主辦，秘密客及網友評選推薦的「2022幸福企業銀獎」。

加上此次獲得天下創新學院「學習巨星獎」，多方凸顯元富證券致力人才永續發展，積極回饋社會，推動性別平等的行動力，以及建構多元幸福的學習型職場的執行力。未來，元富證券將持續優化員工福利，善盡企業社會責任，提供豐富的學習資源，致力共創公司與員工，職場與生活的永續雙贏局面。