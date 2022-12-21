連假旅遊正熱 泰安產推線上投保旅行綜合保險

隨著元旦連假進入倒數，又適逢解封後首次農曆春節10天長假，航空和旅行業者陸續祭出各項優惠，迎接報復性旅遊需求。泰安產險提醒，不論是安排國內或國外旅遊，別忘了善用保險為自己與家人增添一層安心保障，盡興地享受愜意悠遊 。

以泰安產險網路投保海外旅綜險C方案為例，保障內容包含三大項目，一、「千萬意外身故及醫療保障」，含括海外突發疾病（不含法定傳染病），位於國外旅遊期間因突發疾病需當地就醫，無論是門診、住院或是急診醫療，皆在承保範圍內，住院醫療保額最高120萬。

二、「出國必備旅行不便保險」，內容涵蓋旅行責任險、班機延誤(每滿4小時即可獲得定額補償)、額外住宿、旅程取消/更改、行李延誤（6小時）、海外緊急救援費用等多重保障。

三、「因應旅行中所發生的各種突發狀況提供補償」，例如海外租車自駕發生交通事故的賠償責任、旅途中個人錢包、行動電話等物品遭竊、重要證件重製或掛失費用等。

泰安產險表示，保戶可以在線上投保同時申請英文投保證明，減少繁複的申請程序。官網24小時服務不打烊，加入會員出發前1小時亦可投保，3分鐘內即可完成 ，享有直接投保優惠價，還提供合作網卡公司海外上網卡全館免運費服務，符合抽獎資格者另有機會獲得萬元大獎，一站式滿足客戶不同的旅遊需求，立即擁有旅遊平安險全程保障。