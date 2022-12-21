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證交所結合各界資源辦理ESG人才培育 提升台灣企業競爭力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所及台灣永續能源研究基金會舉辦ESG生態系-ESG人才培育課程的啟動儀式。（左起）正修科技大學副校長鄭舜仁、淡江大學校長葛煥昭、臺灣證券交易所董事長林修銘、財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、東海大學副校長張嘉修。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所及台灣永續能源研究基金會舉辦ESG生態系-ESG人才培育課程的啟動儀式。（左起）正修科技大學副校長鄭舜仁、淡江大學校長葛煥昭、臺灣證券交易所董事長林修銘、財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、東海大學副校長張嘉修。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所及台灣永續能源研究基金會12月20日共同主辦資本市場ESG生態系-ESG人才培育啟動儀式活動，啟動儀式首先由主辦單位臺灣證券交易所董事長林修銘及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新為儀式揭開序幕，並邀請合作學校淡江大學校長葛煥昭、東海大學副校長張嘉修及正修科技大學副校長鄭舜仁期勉致詞，隨後一同進行人才培育課程的啟動儀式，ESG人才培育課程正式起跑，培育人才協助企業達成溫室氣體管理的永續發展目標，接軌國際趨勢，邁向淨零未來。

林修銘致詞時表示：「為呼應金管會正式啟動的『上市公司永續發展路徑圖』政策，證交所結合各界資源，以公益贊助的方式與台灣永續能源研究基金會攜手淡江大學、東海大學及正修科技大學等學界能量，辦理資本市場ESG生態系之ESG人才培育系列課程，支持民間單位及學校對永續發展之投入，以積極培育人才及鼓勵研究發展，期盼ESG成為臺灣企業在國際競爭之利基。

簡又新則說明：「因應國際溫室氣體淨零風潮與壓力，本次ESG人才培育課程內容涵蓋：國內外氣候治理趨勢與政策法規、溫室氣體減緩策略相關標準規範、氣候變遷調適與財務相關資訊揭露及淨零永續倡議與綠色金融規範等四大課程模組，培養專業人才協助企業提升排放路徑、策略方案及行動專案計畫之規劃與執行能力，協助企業達成2027年前完成溫室氣體盤查，以及2029年前完成溫室氣體盤查之查證等各階段目標。」

這次課程特別邀請到淡江大學、東海大學及正修科大等三所榮獲2022年TSAA台灣永續行動獎的優質學校共同辦理，每場次訓練課程除免費提供上市公司派員參與培訓外，將開放學校一同旁聽參與培訓，基金會及主辦學校等三方共同具名發給結訓證書，希望讓永續發展理念從校學扎根，一同推動朝向淨零排放目標邁進。

東海大學 ESG 淡江大學

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