媽的多重角色！富達調查：逾五成台灣女性倍感生活無形壓力

富達於今年進行首次「台灣女力自主大調查」，近六成女性（58%）同時扮演兩種以上角色，必須在女兒、妻 子、媽媽、媳婦甚至主管的責任中不斷切換，超過五成（53%）認為有責任成為家人的依靠，近三成（26%）認為無法照自己想法拓展職涯，顯見對工作與生活的安排需要更有彈性與效率的規劃。

調查顯示，即使高達九成四的女性都有正職或兼職薪資收入，仍有近六成擔憂收入中斷將遭受經濟風險的衝擊，以致超過五成（51%）感受到來自生活的無形壓力。

富達投信董事長李少傑表示，近年來看到全球女性力量不斷提升，但仍面臨包括收入差距、或因照顧家庭而中斷職場等挑戰，以致女性在達成經濟 獨立或財務自主上更加困難。若再考慮到女性平均壽命較男性長，女性更應該趁年輕時就積極理財。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，無論對女性或所有人而言，投資是有助增加收 益和儲蓄的方式之一。有些人可能因為投資的潛在風險而卻步，但在通膨時代更需要進行投資， 若從長遠角度規劃，持續性的投資反而有機會在市場波動中掌握契機，爭取穩定的長線回報。建議民眾掌握「YES」秘訣，趁年輕「Youth」及早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，學習簡單且容易實行的方式「Easy way」，透過長期紀律的投資和儲蓄「regular Saving」，發揮時間和複合效益的累積，朝個人財務目標邁進，成就在經濟上變得更獨立。

富達進一步分析「台灣女力自主大調查」，根據受訪者在人生自主的工作抉擇、生活自主的選擇權、經濟自主的財務權等進行分類，發現台灣女性主要展現三種樣貌：

1.人生勝「力」組：善於規劃、執行力強，追求工作和生活的平衡及細水長流財富力。

2.剛好躺平組：偏好安穩，追求剛剛好的生活、工作、和財富。

3.成就解鎖組：勇於嘗試且力求活出精采人生，比起領固定薪水更偏愛爭取獎金 。