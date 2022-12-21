國內首檔ESG金融多重資產基金 1/9開始募集

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
中國信託投信總經理張浴澤(圖左起)、中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原、中國信託投信投資長楊定國，20日出席「中國信託ESG金融收益多重資產基金」記者會。 蔡靜紋/攝影
中國信託投信總經理張浴澤(圖左起)、中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原、中國信託投信投資長楊定國，20日出席「中國信託ESG金融收益多重資產基金」記者會。 蔡靜紋/攝影

喜歡存金融股、金融債的投資人看過來！中國信託投信看好台灣投資人存金融股債的市場需求，同時升息環境亦支持金融產業獲利提升，結合金融業營運穩健且具良好股債息收的特性，將於2023年推出新基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」，在1月9日至13日募集，透過GPS策略，打造新年最閃耀的一顆星。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原指出，2023年經濟環境不確定性仍大，但在升息、通膨影響下，金融債券殖利率持續創下近10年新高，隨2023年預期進入升息循環尾聲，未來具創造資本利得機會，抵抗景氣波動能力相對其他產業來得優，當前布局創造收益的機率大幅提升，有望成為資金的避風港。

張勝原表示，全台第一檔金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」以全球金融股債核心，並以主動式管理打造出GPS策略：優質信評（Good）、保護力（Protection）、報酬亮點（Star）。

Good：高利率環境中導致商品價格的下滑以及全球需求量減弱，經濟隱憂浮現，部分產業、公司甚至可能在2023年進入寒冬。但金融業屬於特許行業，進入門檻相對高，加上監管自金融海嘯後監管趨嚴，財務耐震能力更佳，這也讓金融業發行的投資等級債的綜合信用評級至「A-」，相較於所有企業的投資等級債的綜合信用評級為「BBB+」，優質的信用評等支撐著商品的穩定性。

Protection：面對高殖利率，短債擁雙「力」：保護力及收益力。張勝原表示，統計至11月底，鷹派生息造就債券殖利率攀升至近10年新高，其中金融短債達5.5%，而債券報酬來源以利息收益為主，波動較長天期債券低，提供基金保護性收益。

Star：靈活操作的多重資產基金更容易成為市場矚目的金星，透過動態資產配置，在不同環境下獲取收益機會。張勝原表示，11月底時，金融投資級債、特別股及非投等債分別有5.4%、6.6%以及9.1%收益率，為近10年來高點，價格亦有上漲空間，為明年度投資焦點。

中國信託 債券

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